El PSOE recurre en Andalucía al «tontopollas»

Manuel Pezzi, si por su nombre no se le ubica, tiremos del cargo, presidente del PSOE de Andalucía. Es también profesor en la Universidad de Granada, como él quiere destacar en su perfil de twitter, y ahí mismo nos ha regalado al conjunto de los españoles la definición de «tontopollas». Para que no nos liemos si echamos manos del término en algún arrebato. Según el presidente de los socialistas andaluces, «tontopollas» es el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por recordar en Granada que tienen una puesta de sol espectacular, elogiada por el mismísimo ex presidente de EE UU Bill Clinton, pero que no hace de menos a la que se ve en Finisterre.

Conviene tomar nota de la enseñanza del dirigente socialista: todo aquel que se atreva a ensalzar fuera de su pueblo a su pueblo, sin más, es un «cateto», una «persona muy tonta», en suma, un «tontopollas», como llama a Feijóo. Aunque relájense, que el profesor Pezzi nos aclara que el término no tiene «connotaciones sexuales». ¡Qué alivio!

El dirigente andaluz se despacha así en un tuit con el que valora la visita del jefe de la oposición a Granada en esta campaña electoral. Las encuestas y los nervios que se notan en la estructura socialista ante el 19-J pueden llevarnos a pensar que es un calentón, fruto del miedo a las consecuencias de una debacle electoral que, si se confirman los sondeos, abrirá una crisis de entidad mayúscula en el histórico PSOE andaluz y arrastrará también al partido nacional. Pero quizás simplemente estaba haciendo un ejercicio de altruismo y de pedagogía para compartir con todos los españoles su dominio del idioma y la precisión con la que lo utiliza justo cuando se refiere a la oposición. ¿Qué habría dicho el señor Pezzi si la explicación del «tontopollas» se la hubiera dado a él un dirigente del PP utilizando como modelo al presidente Sánchez? Seguro que toda la izquierda, con Pezzi al frente, habría salido en embestida para agradecer al «facha» la explicación.

Por cierto, el miércoles pasado, en un AVE de Sevilla a Madrid, cuatro menos cuarto de la tarde, dos socialistas del PSOE de Córdoba volvían a casa echando basura, con nombres y apellidos, contra sus compañeros de organización. Sólo les faltó el «tontopollas» de Pezzi.