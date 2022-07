«Sin plan, esto no puede salir bien»

Es economista, de la órbita del PSOE, y llama la atención sobre la incoherencia que supone ofrecer trasporte público al mismo tiempo que se financia la gasolina del coche privado. O que se hable de colocar un nuevo impuesto a la banca a la vez que se teme que el encarecimiento del crédito asfixie a las familias y a las empresas. Sobre la rentabilidad política de la estrategia de Moncloa no hay duda en el PSOE de que servirá para ganar tiempo en medio de la tormenta, aunque también ponga en evidencia que el Gobierno de coalición no tiene un plan económico a medio plazo para afrontar un agravamiento de la crisis.

«Es de suponer que el presidente sabe que llevamos años sin financiarnos en los mercados y que se nos ha acabado la suerte de poder contar con el BCE para endeudarnos todo lo que queramos», reflexiona el mismo interlocutor, asesor de otros Gobiernos socialistas. Su principal preocupación es que los inversores no se fíen de la solvencia de España y que el rédito electoral que se busca con la actual política económica haya que pagarlo con recortes en una futura crisis de deuda.

Desde su lado socialdemócrata, es crítico también con la oposición, pero su principal desasosiego está en la ausencia de una hoja de ruta del Gobierno para ajustar los gastos y los ingresos públicos y redefinir el gasto estructural acumulado. Sus reflexiones las está trasladando a todos los que dicen estar cerca del presidente y quieren escucharle, pero sabe que las urgencias políticas son hoy más grandes que las económicas. «Yo ya les he dicho que por este camino no sé si se salvará un Gobierno, pero lo que no puede salvarse es el país». ¿Y qué responden? «Pues que el país se salva si se salva el Gobierno».

Por cierto, los barones socialistas no salen conformes del giro a la izquierda del presidente. Ellos creen que su problema está en el centro, no en la bolsa de Podemos y que por donde apunta Sánchez lo único que pueden hacer es dejarle más espacio a Feijóo para que ocupe ese centro. Hay alguno que empieza a simpatizar más con el jefe de la oposición que con su líder nacional.