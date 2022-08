El pícaro alcalde de Vistabella

Jordi Alcón ha conseguido saltar a la fama gracias al sueldazo que se ha puesto como alcalde de un pequeño pueblo de Castellón. Los datos del último padrón de 1 de junio de 2022 indican que Vistabella del Maestrazgo tiene una población de 299 habitantes. En 1900 contaba con 2.018. Es uno más de los muchos pueblos que se han ido despoblando, aunque seguro que es muy bonito e interesante. He podido ver que su economía se basa en la agricultura de secano y la ganadería, aunque cuenta con algo de turismo. Con ánimo de ahorrar tiempo a mis amables lectores, he leído algo de su historia en mis libros. Fue una aldea musulmana y los cristianos la pudieron recuperar en 1251. Es bueno recordar que el reino godo de Toledo fue brutalmente invadido. Durante la Guerra de la Independencia fue el cuartel de Asensio Nebot, un clérigo patriota conocido como «El Fraile», que fue una especie de «señor de la guerra» que se entrometió en la vida política y social de la zona que controlaba y estuvo al mando de una partida de unos 4.000 hombres. Dejó lo hábitos, abrazó la causa liberal, combatió a los realistas y acabó siendo brigadier durante el Trienio. Otro momento de notoriedad de la población fue durante la Primera Guerra Carlista, ya que la zona estuvo bajo el control del general Ramón Cabrera, conocido como el «Tigre del Maestrazgo».

Alcón ha conseguido una efímera notoriedad, aunque por un comportamiento inexcusable, aunque otros alcaldes lo hagan, que sirve para confirmar que la picaresca es un comportamiento endémico en nuestra sociedad. No le critico porque milite en una formación de izquierda radical, porque insisto en que me parece mal lo haga quien lo haga. Por eso no voy a citar a su partido. Esto deja claro que extiendo mi rechazo a cualquier político que cobre un sueldo desproporcionado. Es injustificable que se haya puesto un sueldo de 32.000 euros anuales en 14 pagas, aunque haya contado con la anuencia de sus comilitones. Como su partido tiene seis de siete concejales ha decidido que debe tener esa remuneración y deberá dedicar un mínimo del 75 por ciento de su jornada. Espero que tenga televisión, radio y algún videojuego para ocupar su tiempo laboral, porque es evidente que no tendrá mucho trabajo.