El mix energético como solución

Tienen gracia quienes apuestan sin más por un tipo específico de energía como solución a los problemas de abastecimiento en estos tiempos de crisis. Nada peor, en realidad. Por desgracia vivimos un momento en el que ni el gas ni el petróleo ni el carbón garantizan un suministro continuado. Tampoco las renovables. Ya sabemos los problemas actuales derivados del gas natural, con Putin de por medio. Pese a que España tiene unas reservas potentes, estamos viendo que la crisis al menos nos afectará en lo que a los precios se refiere. Con el crudo sucede otro tanto, si no peor, pues las existencias mundiales siguen a la baja pese al paréntesis que en la producción global de petróleo supuso la irrupción del fracking. El bloqueo a la producción rusa y la disminución de la extracción decretada por la OPEP no auguran buenas perspectivas. El carbón está proscrito. Buena parte de las centrales térmicas fueron dinamitadas y no se puede contar con su uso más que como complemento en caso de extrema necesidad. Las renovables, planteadas como solución limpia y duradera, tienen su talón de Aquiles en que la producción fotovoltáica y termosolar baja en invierno y además las dificultades de almacenamiento no han sido superadas, aunque sí han mejorado gracias a las baterías de litio. En invierno casi es más efectiva la eólica, en la medida en que hay más viento, y por supuesto la biomasa.

Este mes de septiembre se ha producido en España un movimiento extraordinario hacia la compra de aparatos para la combustión de madera, bien en forma de pellets o como leña, cuando se dispone de chimenea. Nos asustan tanto con el Black Winter que ninguna de las opciones de consumo de energía, en especial para calefacción, es considerada despreciable, incluidas las estufas de butano, que también ha subido. El pellets más del cien por cien, y la leña casi igual, aunque nada comparado con la electricidad producida a partir del gas natural.

Enestostiemposconvulsoslomásindicadoestenerdetodo, si se puede. Renovables por supuesto. Pero también una estufa de gas por si la situación se pone complicada, y la cocina de leña o el pellet. Apostar solo por la electricidad te puede llevar a la nada si hay cortes de luz, como vaticinaban ya el pasado año los alemanes, ellos sabrían por qué. El problema es que el pellet también es accionado por electricidad, aunque no el consumo posterior. Por eso se están batiendo igual todos los récords de ventas de estufas de leña, que no precisan de kilovatios. Incluso hay quienes se han apuntado a los calentadores de alcohol, que además producen llama y luminosidad, sólo que su eficiencia calorífica es mucho menor.