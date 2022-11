Jorgeja, sálvame

Vale que Alsina hablaba irónicamente, pero Carlos, por favor, haz que la ironía se convierta en realidad, como los Reyes, perdón Reyes no, haz que Papá Noel haga de tus desvaríos en verdad tangible y que los astros, la estrella más bien, nos traiga a un Jorge Javier con el que entretenernos. Que lo falso se convierta en verdadero. Creías que no, Carlos, querido, pero muchas cosas pueden ser mejor de las que imaginas, tan hierático cuando quieres, como un plano secuencia con lo que te gusta el montaje, vamos, hombre, apuesta hoy por otro nombre que sepa a hierba. Reyes Maroto, no. El nombre no la acompaña y el apellido, tampoco. Que esto es violencia vicaria, tal vez, pero no puede presentarse a alcaldesa de Madrid alguien con ese nombre y ese apellido a no ser que lo tengan tan perdido que dé igual. Entonces, mejor Jorge Javier.

Jorge, guapo, te harán muchas entrevistas esta semana porque estás en plena promoción de tu libro. Por favor, no desmientas lo que lanzó Alsina y se creyó medio PSOE. Creías que no, pero es posible que en última instancia alguien se vuelva hacia ti y te pregunte: «Jorge, ¿te importaría ser candidato?». Y mira, con la de cosas que has sido, ser aspirante a la alcaldía no es lo peor. Muchas noches has llegado a casa con cenizas en los zapatos y con ganas de olvidar. Jorge, coño, es para que tu partido no haga el ridículo y crea, de verdad, que eres progre más allá de «Mama Mía».

Leonardo Di Caprio le dice a Cate Blanchet en «El aviador», película en la que hace de Katherine Hepburn, que no ha conocido a una mujer que diga «Caracoles», como una expresión rara que los carcamales de Hollywood no solían pronunciar. Suelta tu vocabulario, vuelve a enseñar el culo, te acompaño en el sentimiento de las fotos borracho pues yo me he encontrado en peores circunstancias y nadie piensa en mí para alcaldable. El PSOE te necesita más que tú a él. Quedemos con Alsina y los perros, elaboremos un programa electoral que deje a Reyes fuera de órbita, como a una tibetana en la Gran Vía.