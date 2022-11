Si Feijóo no reacciona, perderá la ventaja del PP

«¿Por qué no sale en tromba el PP a defender el prestigio del Banco Central Europeo, cuyas advertencias tanto han molestado en la Moncloa por contradecir frontalmente su política fiscal? ¿Por qué no denuncia la manipulación de las cifras de desempleo mediante el recurso a eufemismos tipo «fijo discontinuo»? ¿Por qué no destaca la intervención de la presidenta de la Comisión de Control del Parlamento Europeo sobre el destino que ha dado el Gobierno a los cuantiosos fondos recibidos? ¿Por qué no advierte de que el actual sistema de pensiones es insostenible y ofrece un modelo alternativo?”.

Alberto Núñez Feijóo, conforme a las preguntas de Isabel San Sebastián, no puede permanecer en el hedonismo de unas encuestas favorables. Mejor dicho, sí puede. Pero irá perdiendo poco a poco su ventaja y terminará arrollado por Pedro Sánchez. Frente al adversario político, escribió Cánovas del Castillo: «hay que saber reaccionar porque no es verdad que su cadáver político terminará desfilando». Núñez Feijóo no puede, no debe seguir la estela de Mariano Rajoy, que hizo una excelente gestión económica y fracasó políticamente, incapaz de prever el golpe de Estado que se urdía en Cataluña; incapaz de enfrentarse con la moción de censura que le expelió de Moncloa, y que triunfaba en el Congreso mientras él, en el restaurante Arahy, afirmaba que los diputados del PNV le permanecerían fieles.

El entorno de Núñez Feijóo se equivocó al aconsejar al nuevo líder del PP que debatiera en el Senado con Pedro Sánchez. Pablo Casado es un gran orador parlamentario y derrotaba dialécticamente al presidente del Gobierno. Alberto Núñez Feijóo se expresa de forma correcta y con seguridad, pero perdió los dos debates que mantuvo en el Senado contra Sánchez. Parece obligado que la plana mayor del Partido Popular estudie un plan bien elaborado para hacer frente a la campaña sanchista que se ha desencadenado ya, de cara a las elecciones generales. Refugiarse en la molicie marianita de no hacer nada terminará desarticulando la actual ventaja y dando la razón a la sagacidad de Isabel San Sebastián, que ha señalado, en un revelador artículo en ABC, las señales de alarma que acosan a Feijóo.