El virus que mata a los pollos

La UE ha llamado la atención sobre la actual incidencia de la gripe aviar en Europa, considera la mayor en el continente hasta el momento. A finales de octubre se habían producido 2.467 brotes en aves de corral, 48 millones de animales sacrificados, 187 detecciones en aves cautivas y 3.573 eventos en pájaros silvestres. La mayor afectación es en Francia, pero España también registra valores preocupantes. La OMS informó de un segundo caso de contagio humano en nuestro país: el trabajador de una explotación avícola de Guadalajara donde ya hubo con anterioridad otro caso, se cree que por la exposición constante de ambos a ambientes de aves. La OMS subraya que hasta la fecha no se ha identificado evidencia alguna de transmisión de persona a persona de este virus de la influenza A, denominado en terminología científica H5N1.

Francia decretó la pasada semana el confinamiento de las aves en todas las explotaciones del país ante el incremento de los focos, así como otras medidas para evitar una mayor propagación, como el sacrificio de 770.000 animales desde el verano. Agricultura elevó el nivel de riesgo de «moderado» a «elevado», lo que implica la prohibición de cualquier concentración de aves y la obligación de que los camiones que transporten palmípedos de más de tres días vayan cubiertos por lonas. La pasada semana se tenía constancia de 49 focos en explotaciones francesas y se había constatado también una progresión de la epidemia en corrales y en la fauna silvestre. Lo llamativo es la persistencia inédita del virus esta temporada. El Ministerio de Agricultura recordó que la gripe aviar no presenta riesgo para las personas que coman carne, fuagrás o huevos.

También es verdad, en cualquier caso, que expertos en virología han hecho declaraciones o escrito artículos sobre la hipotética afectación de este patógeno a los humanos. En marzo de 2022, el ex director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en los Estados Unidos, el doctor Robert Riedfield, dijo: «creo que la verdadera pandemia aún no ha ocurrido, ya que será de gripe aviar. Y será un gran problema». En abril de 2022, un foco muy patogénico arrasó parvadas de pollos y pavos en EE.UU, provocando la muerte de millones de animales. Alexis Baden Mayer, de la Asociación USA de Consumidores, declaró: «el H5N1 ha dado la vuelta al mundo durante décadas y solo han existido 860 infecciones humanas. No se transmite de persona a persona. No hay riesgos para la seguridad alimentaria. Si los trabajadores no contraen la enfermedad en granjas, no la vamos a contraer nosotros por comer huevos o manipular pollos».