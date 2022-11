Animal print

Ala ministra Belarra le costará sacar una buena ley de bienestar animal porque primero tendría que entender lo que es el bienestar humano sin compararlo al de un burro que habla. Claro que está mal liarse a palos con un perro, quién ose hacerlo con mi perra recibiría el gancho de izquierda que ensayo por si algún día sucede. Peor es que pegar a una mujer tenga menor pena que patear a un can o que se castigue a los humanos por tratar a los animales según el trabajo que les quite, que es lo que han hecho siempre en las zonas rurales. Belarra, y toda la horda animalista, piensa en muñequitos Disney y no en las bestias. Ven el campo desde la ventana del coche eléctrico por lo que no conocen cómo se las gastan en las montañas, en la España vaciada, donde un perro ha de guiar a las ovejas.

La compañera Teresa Rodríguez, en tiempos podemita en Andalucía y mujer de Kichi, llevaba en su programa electoral una especie de estatuto de los trabajadores para animales en el que se fijaba las horas de trabajo y las de descanso. A punto estaría, si hubiera ganado, de implantar la jornada laboral de cuatro días para las vacas retintas de Cádiz. ¿Y las tortillitas de camarones cómo las hacemos, Teresa? Los animales son el nuevo proletariado al que deben salvar del capitalismo salvaje. Son los niños de Dickens manchados de hollín, maltratados, esta vez sí, por unos desalmados.

El animalismo no persigue que vivan mejor sino que seamos lo mismo, como siempre en la izquierda, no por la vía de igualarnos por arriba sino por abajo, de manera que será el hombre el que tendrá que ponerse a la altura de su perro. Será fácil aceptar de la autoridad que rige nuestro destino conseguir un permiso para someterse a la eutanasia, pero vete a explicar al veterinario que no quieres que tu mascota soporte una hora más de dolor. Nos llamarán asesinos por espantar a una paloma o una gaviota que sermonea en la orilla de una playa de invierno. Entre Belarra y mi perra elijo a mi perra. Por si así se entiende lo que uno ha querido decir.