Darwin generacional

Se podría elaborar una teoría sobre el avance de las generaciones. La evolución que marca el paso de unas a otras y que va construyendo esas características comunes que hermanan a unas y separan a otras. Los sociólogos nos clasifican por el año en que nacemos y afianzan nomenclaturas cerradas que engloban rasgos compartidos: boomers, generación X, millennials, los Z o los más recientes Alfa. Cada una con sus circunstancias. Y en ellas encajan, precisamente, los progresos o los retrocesos: los expertos explican que quienes nacieron en situaciones complejas, una posguerra o profundas crisis, suelen desarrollar su vida de manera ascendente, es decir, van hacia mejores condiciones y consolidan seguridad y optimismo. Apuntan, en cambio, que quienes crecen no solo sin ese horizonte de avance, sino que perciben, además, la posibilidad de un empeoramiento genera inseguridad y desconfianza. Y eso determina. O, al menos, influye en rasgos que luego filtran quienes analizan cómo es posible que los más jóvenes en España se apunten a ideas o teorías ya superadas por sus predecesores. En una tendencia que no para de crecer desde 2019, uno de cada cinco varones jóvenes en España, lo que equivale a un 23%, defiende que la violencia de género es un invento ideológico. Entre las chicas, aunque la cifra es menor, alcanza un 13,2 del total. Y todo ello tamizado por un rechazo cada vez mayor al feminismo. Aunque el negacionismo que refleja el informe «Juventud en España 2024», elaborado por el Ministerio de Juventud, ya no resulta, por desgracia, tan sorprendente, sí impresiona la coincidencia temporal de su presentación con las 48 horas de violencia machista con las que se despidió junio. En ese lapso de tiempo, cinco mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas. A la vista de la casualidad, y sin ser antropóloga ni socióloga, solo como ciudadana, me pregunto qué clase de evolución/involución generacional puede llevar a rechazar semejante evidencia.