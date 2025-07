¿Viajar este verano? Mejor quedarse en casa

Visto lo que ha pasado en las últimas semanas con los trenes de alta velocidad y lo sucedido ayer mismo en el aeropuerto de Barajas, cabría pensar que lo mejor es depender de uno mismo, subirse al coche y echarse a las carreteras y autovías.

Pues bien, si se opta por esto último, y no ha viajado mucho desde el verano pasado, se encontrará con la desagradable sorpresa de lo mal que se encuentran estas vías de comunicación (y me refiero solo a las más importantes, a las que dependen de la Administración Central, ahora mismo del ministro de Transportes, Óscar Puente). Su estado deja mucho que desear, se tire por donde se tire. Un ejemplo: en Salamanca, el tramo de la Vía de Plata que se dirige a Cáceres está hecho unos zorros. En Castilla-La Mancha y Andalucía, la autovía A4 se ha convertido en una ratonera. Y así podría seguir desgranando trayectos tercermundistas. El que opte por este modo de desplazarse en verano, deberá armarse de mucha paciencia.

Si el viajero se decanta por el tren de alta velocidad, iba a decir que se sabe cuándo sale, pero no cuando llega, pero ya ni eso, porque salir a la hora es un milagro y llegar con puntualidad, otro milagro todavía más grande.

Por aportar alguna explicación a la sucesión de incidentes, me cuenta un especialista en la materia que gran parte de la culpa la tienen los fondos europeos. Me explico: una gran parte del dinero del Fondo de Recuperación de la Unión Europea que ha llegado a España ha ido a parar a mejora de las infraestructuras ferroviarias; el problema radica en que todas las obras están coincidiendo en los plazos de ejecución, y eso contribuye a los retrasos, averías y demás «gaitas». Puede ser una explicación, que no justificación.

Y luego está lo de ayer en el Aeropuerto de Barajas y más en concreto en los controles de pasaportes de la Terminal 4, en los que se registró un fallo informático que provocó largas colas y pérdidas de vuelos.

Total, que visto lo visto, parece que lo más sensato este verano va a ser quedarse en casa. Eso sí, si la casa es Madrid, habrá que evitar los desplazamientos, ya que Almeida quiere imitar a Gallardón y ha montado la mundial. Lo que depende del PSOE, mal, pero lo del Partido Popular no va a la zaga.