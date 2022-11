Mandela, Sánchez, ¡7-0! y los imposibles

Nelson Mandela (1918-2013), a los 92 años, ya retirado de la política, asistió el 11 de julio de 2010 en el estadio Soccer City de Johannesburgo a la final del Campeonato Mundial del Fútbol que enfrentó a España con Holanda, con triunfo español por 1-0 en la prórroga, una hazaña anhelada durante decenios y un sueño que muchas generaciones veían imposible. El líder sudafricano, artífice de una transición increíble bastante pacífica en el país del arco iris, defendía que «todo parece imposible hasta que alguien lo hace». Ahora, el Mundial de Qatar lo confirma día a día. Ahí están los batacazos, todavía increíbles para algunos de Argentina y Alemania ante Arabia Saudí y Japón, ambos por 2-1. Tampoco, ni los más optimistas, imaginaban la paliza de España a Costa Rica. Muy pocos también imaginaron en su momento que el Gobierno Frankenstein de Pedro Sánchez llegara a donde ha llegado y, mucho menos, que concluyera la legislatura como parece inevitable, salvo que al inquilino de la Moncloa le convenga lo contrario y, por ahora, nada lo sugiere, todo lo contrario.

El Congreso aprueba hoy, con una mayoría tan holgada como variopinta –Frankenstein– los Presupuestos, que llegan acompañados de asuntos tan variopintos como la rebaja de las penas por sedición, exigencia de la ERC de Junqueras, o la retirada de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra, cesión a Bildu, que asegura que colabora con el Gobierno en beneficio de todos. Cualquiera que no fuera Sánchez recordaría el dicho atribuido al torero Guerrita, convertido en canción por Siniestro Total: «Lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible». El presidente, partido imposible tras partido imposible, camina hacia las próximas elecciones. Puede ganarlas –y perderlas– explicaba ayer Iván Redondo a un reducido y selecto auditorio en Madrid. Feijóo, que tiene que mejorar en los debates parlamentarios, le cita en la moción de censura de las autonómicas y municipales de mayo y en una hipotética investidura en el Congreso. Sin embargo, el líder del PP debe bajar del autobús para ganar, mientras Sánchez confía otra vez en lo imposible. Muchos pensaban que era imposible un ¡España, 7; Costa Rica, 0,! hasta que alguien lo hizo posible, como diría Mandela.