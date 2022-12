Ayer tocó criticar a Vox por victimizar a la (supuestamente) agraz ministra de Igualdad. Siendo justos, hoy toca señalar cómo esa ministra et al., atacan ruda e inicuamente a Vox. Porque impresiona el acoso recibido por esta formación, incluso en las propias Cortes. Los métodos y discurso de Vox, que a menudo pueden ser escasamente hábiles, en primer lugar para su propia imagen, se pueden desaprobar, como otros cualquiera. Sin embargo, la violencia verbal y la censura política (o viceversa) de que están siendo objeto, resultan incómodas: ofrecen un espectáculo duro de admitir. Y es que yo, como tantos, crecí (es verdad que hace mucho, y los tiempos han cambiado) oyendo por doquier que, ante el angustioso terrorismo etarra, había que recordarles a los agresores que «Cualquier idea, por descabellada que sea, puede y debe defenderse, siempre que se haga de manera pacífica, con política, no con pistolas». Varias generaciones de españoles recordamos ese mantra que cuajó en la conciencia colectiva allá por los malhadados «años de plomo». Y es evidente que lo que hace Vox, tal y como nos enseñaron entonces, es defender su ideario de manera política, pacífica. ¿O no es así? Hay, pues, algunas preguntas que responder, porque importan los hechos; verbigracia: ¿Han asesinado los dirigentes, militantes o simpatizantes de Vox a alguien? ¿Han agredido, con resultado de lesiones, tanto leves como severas, a inocentes o adversarios políticos? ¿Son temidos e internacionalmente conocidos por ejercer el terror, la violencia explícita, mediante tiros en la nuca, secuestros, bombas lapa, asesinato de niños, mutilaciones terribles, o cualesquiera método equiparable a alguno de esos que hemos padecido durante más de medio siglo por culpa de la banda terrorista ETA? ¿Son criminales recalcitrantes en Vox? ¿Ha ejecutado Vox, hasta la fecha, alguna política fascista o nazi, como anticapitalismo, antibanca, agresiones militares ultranacionalistas, anticlericalismo, colectivismo, progromos antisemitas…? ¿Cuáles son los hechos delictivos achacables a Vox que urgen a expulsarlo del espacio de debate público e ilegalizar la formación, como piden algunos, pese a haber sido avalados con el voto de millones de ciudadanos? ¿Y entonces…?