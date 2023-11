La amnistía es constitucional y usted no lo sabía

Tengo sobre la mesa el texto de la proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social de Cataluña. Tras leerlo me he quedado tranquilo, porque Sánchez ha decidido que es constitucional lo que es inconstitucional y el sumo sacerdote e intérprete del sanchismo, Cándido Conde-Pumpido, la avalará. No tengo ninguna duda, porque está para ayudar y sacar al Gobierno de los líos en que se meta. Los españoles podemos descansar tranquilos, porque Sánchez creía hace unas semanas que la amnistía era inconstitucional. Se ha caído del caballo, como San Pablo, para levantarse descubriendo que no lo es. Ni Licurgo ni Solón alcanzaron el grado de pericia jurídica y conocimientos que tiene Sánchez que bien merece unir la condición de Legislador a la ya alcanzada de Pacificador. La gran mayoría de juristas españoles creíamos que era inconstitucional. Esta interpretación no es fruto de un comportamiento caprichoso o crítico con las extravagancias ideológicas del candidato socialista, sino del estudio de la Constitución. Es verdad que no coincidíamos con los publicistas del sanchismo o los adoradores del uso alternativo del Derecho, pero ahora sabemos que estábamos equivocados porque Sánchez ha resuelto que es constitucional lo que le conviene que lo sea.

El nivel del despropósito es impresionante y la exposición de motivos un ejercicio de voluntarismo deleznable. El propio título de la proposición de ley es otra de las mentiras de Sánchez, porque la situación en Cataluña es de total normalidad desde hace mucho tiempo. Lo que no podemos aceptar es un fraude de ley de estas dimensiones sustentado en la necesidad que tiene el candidato de comprar los votos de Puigdemont y Junqueras. No creo que me nieguen, por lo menos durante un tiempo, mi condición de catalán. Por ello, puedo afirmar que es mentira que sea necesario lograr la normalización institucional, política y social en Cataluña. Es indigno que el PSOE presente esta iniciativa. Lo hace, además, en solitario porque sus socios no le han querido acompañar. Sánchez dinamitará la separación de poderes y será la ley de la impunidad para la casta política de los amigos del sanchismo.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)