El asombroso doctor Pedro Sánchez

Nunca he entendido por qué Sánchez se queja de los medios de comunicación o utiliza esa chorrada de la fachosfera. La realidad objetiva es que ha recibido un trato exquisito. Nada que ver con las brutales campañas que han sufrido los dirigentes del PP de manos de la poderosa izquierda mediática. Todo el mundo se pregunta por qué ha decidido atacar a las universidades privadas y más con sus polémicos antecedentes académicos. Es bueno recordar que es la primera autoridad educativa de nuestro país y ha sido acusado de copiar su tesis doctoral que fue redactada, además, por otra persona. Una acusación tan grave hubiera provocado su dimisión en Alemania, pero España es diferente. Este grado académico lo consiguió en una universidad privada como la Camilo José Cela y con un tribunal que no estaba presidido por una catedrática o profesora titular. He formado parte de varios tribunales y he defendido tres tesis doctorales. Nunca he visto un caso igual. Lo que no se sabe seguro es si el alcance del plagio fue del 30, 50, 80 o 100%, aunque está descartado que tuviera alguna participación relevante en la redacción de su tesis doctoral.

No se entiende que hable de forma despectiva sobre «chiringuitos educativos que no cumplen el nivel que cabe exigirle a la educación superior». Desde luego, no es de un gran nivel convertirse en doctor con una tesis plagiada. No creo que se sienta ofendido con esta realidad. Hay que reconocer que ha recompensado con enorme generosidad al negro literario que escribió, por llamarlo de alguna forma, la tesis. Me sorprende que critique las universidades privadas, porque estudió en el María Cristina del Escorial que es un centro de los agustinos adscrito a la Complutense. A esto añade un máster en la Universidad Libre de Bruselas. Los escribidores de La Moncloa deberían advertir a la Wikipedia en inglés para que incluya a Sánchez entre las «personas notables» que han estudiado en ella. Me sorprende mucho su ausencia, ya que incluso está Enver Hoxha. Es un fallo que deben corregir. Es lo más sólido de su trayectoria académica, aunque habría que ver el programa y los requisitos para superar ese máster en Economía, así como el diploma del Instituto Ortega y Gasset. ¿Eran títulos oficiales o propios?

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)