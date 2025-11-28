Si España vive de sus pequeñas y medianas empresas, ¿por qué el emprendimiento lejos de ser honrado y aplaudido, se castiga? Ser autónomo en nuestro país es casi un acto de fe, de lucha, de resistencia. Pagamos por trabajar y nadie parece escandalizado.

Es triste que cada día cientos de autónomos se vean obligados a darse de baja. No por falta de talento o de ganas, sino porque nadie quiere vivir con menos derechos y más obligaciones.

Hay meses en los que se paga sin ingresar, meses donde el esfuerzo se multiplica y los ingresos no llegan. Caen las ventas, pero los costes fijos siguen subiendo. La presión fiscal y no tener derecho ni siquiera a enfermarse, causa estragos.

Las obligaciones abruman: hacer facturas, IVA trimestral, IRPF, declaraciones informativas… y si te equivocas, a volver a pagar. La mayoría termina sumando un gasto más: un gestor porque la burocracia no deja otra opción. Nadie cubre tus vacaciones no pagadas, no tienes paga extra o una indemnización por diferentes riesgos que hay que asumir sí o sí.

La inestabilidad es parte del mundo emocional del autónomo: algunos meses facturas como está en los planes, otros no entra un euro. Pero los impuestos no perdonan y un descuido puede ser el germen de un hundimiento sin remedio.

Por todo esto, este domingo 30 de noviembre, miles de autónomos saldrán a la calle en una movilización convocada por la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos. Bajo el lema «Por unas condiciones dignas de trabajo», será una protesta ciudadana a nivel nacional y sin colores políticos. Solo personas que piden algo tan simple como poder trabajar sin ser penalizado por ello.

Ojalá que la participación sea significativa para marcar un antes y un después y que obligue al Gobierno a replantear cuotas, ayudas y derechos.

También es importante dar visibilidad, reconocimiento y dignidad a todos los autónomos que sostienen, en silencio, la economía de España.