Las caras de la noticia 28 noviembre 2025

Economía.- Isidro Fainé es reelegido vicepresidente de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras Europa Press

ISIDRO FAINÉ▲

El XXIV Congreso CEDE reúne a cientos de directivos españoles. El foro empresarial más relevante que se celebra en España, el Congreso de la Fundación CEDE, presidida por Isidro Fainé, ha reunido en Zaragoza a cientos de directivos bajo el lema «Europa: del diagnóstico a la acción».

Juanma Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía. Jesus G. Feria Fotógrafos

JUANMA MORENO▲

En defensa de una financiación justa y de la sanidad pública. En el último debate sobre el estado de la comunidad de la legislatura Juanma Moreno ha defendido justicia frente a los privilegios en financiación y ha anunciado un acto único de pruebas en el cribado.

COMUNIDAD VALENCIANA.-Cultura.- Hortensia Herrero, única coleccionista de arte española en la lista de los Top 200 Collectors de 'ARTnews' Europa Press

HORTENSIA HERRERO▲

La Iglesia de los Santos Juanes recupera su esplendor. La Iglesia de los Santos Juanes brilla de nuevo como una de las joyas del patrimonio de Valencia. Todo tras cinco años de trabajos y una inversión de cerca de diez millones de euros aportados por la Fundación Hortensia Herrero.