El Gobierno sufrió en el Congreso la peor y más dolorosa derrota de la legislatura. Una mayoría de 178 votos frente a 164 a favor y cinco abstenciones tumbó los objetivos de estabilidad y de deuda pública para el conjunto de las administraciones entre 2026 y 2028, que precede a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado. Nada hace pensar que Pedro Sánchez pueda esquivar el lastre de su inferioridad parlamentaria y sacar adelante las Cuentas del Reino. El fracaso en la más importante de las iniciativas de cualquier ejecutivo por tercer año consecutivo –lo que ya ha sido reprochado por las autoridades comunitarias– resume la excepcionalidad de un gabinete situado al margen de las convenciones y la ética democráticas. Sánchez es un presidente sin capacidad de gobernar, que no cuenta con la confianza de las Cortes. Se refugia en el poder mientras ataca a la Justicia. El daño es colosal, pero nada es eterno.