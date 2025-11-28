Alemania - España: horario y dónde ver hoy por TV y online la final de Nations League femenina

Alemania y España disputan este viernes la ida de la final de la UEFA Nations League femenina. La selección entrenada por Sonia Bermúdez viaja a la ciudad de Kaiserslautern, donde jugará el primero de los dos encuentros que pueden llevar a la Selección a volver levantar un trofeo después de la conquista del Mundial 2023. En este caso, el título europeo se resolverá siguiendo una estructura que la UEFA no empleaba en una final de selecciones absolutas desde hace décadas. La expectación es máxima no solo por el duelo entre dos gigantes del continente, sino también por la singularidad competitiva que envuelve esta edición del torneo.

La Nations League femenina, concebida para elevar el nivel de las selecciones y ofrecer un calendario más exigente, culmina así su segunda edición con un enfrentamiento que se desarrollará en 180 minutos. La ida se celebrará en terreno alemán, mientras que la vuelta tendrá lugar en Madrid, escenario que podría ser decisivo si la eliminatoria llega abierta. Este modelo obliga a reflexionar sobre la estrategia: ya no bastará un planteamiento conservador, ni servirá con evitar errores puntuales. Hay que gestionar los tiempos, los estados de ánimo y la energía física a lo largo de dos partidos completos.

La seleccionadora española, Sonia Bermúdez, ya se refirió públicamente a este formato con cierta resignación, reconociendo que "por mucho que me gustase que fuese de otra manera, no lo puedo cambiar". Sus palabras reflejan una realidad evidente: las jugadoras y los cuerpos técnicos deberán adaptarse a un esquema competitivo prácticamente inédito en el fútbol femenino reciente.

El reglamento contempla prórroga y penaltis en caso de empate global, lo que convierte el partido de ida en un ejercicio de control emocional y táctico. Bermúdez también dejó clara su ambición al afirmar que no firmaría un empate en Alemania, reforzando la idea de que España quiere llegar a la vuelta con ventaja y convertir el Metropolitano en una auténtica celebración nacional.

España frente a un viejo coloso

Más allá del formato, el cartel habla por sí solo. Alemania es una superpotencia histórica del fútbol femenino europeo, mientras España llega como vigente campeona mundial, asentada en un momento dorado para la disciplina y con jugadoras que marcan tendencia en el continente.

El último precedente favorece al combinado español, cuando el pasado junio un golazo de Aitana Bonmatí en la prórroga de semifinales de la Eurocopa daba el pase a la primera final europea disputada por la Selección española.

En la lista de Sonia Bermúdez se mantienen Jenni Hermoso y Mapi León siendo la delantera de la Real Sociedad Edna Imade la gran novedad en la lista de la entrenadora vallecana. Se perderán los dos encuentros Patri Guijarro y Salma Paralluelo, que siguen recuperándose de sus respectivas lesiones.

España tiene ante sí la posibilidad de añadir un título continental a su trayectoria reciente, consolidar un modelo propio y demostrar que su éxito no es coyuntural. Alemania, por su parte, aspira a reivindicarse y recuperar un protagonismo que parecía menguar ante la irrupción española.

Horario: ¿a qué hora se juega hoy el Alemania - España de UEFA Nations League femenina?

El primer partido de la final de UEFA Nations League femenina entre Alemania y España se disputará Fritz-Walter-Stadion de Kaiserslautern este viernes 28 de noviembre a las 20:30 horas (hora peninsular española).

El duelo será televisado por La 1 de RTVE.