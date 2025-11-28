Manifestación contra el Gobierno de Pedro Sánchez y la corrupción: lugar, fecha y hora

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado a los españoles a salir a las calles para protestar contra Pedro Sánchez tras la entrada en prisión de Ábalos y Koldo este jueves. El líder 'popular' asegura que se ha producido una "degradación" política que es insostenible y culpa al presidente de ser la "manzana podrida que lo pudre todo".

Ha asegurado que no se trata de una manifestación política. "No habrá siglas", sino que se realizará en beneficio de España. Ha animado a todos los ciudadanos críticos con el Gobierno a acudir al encuentro, que tendrá lugar este domingo 30 de diciembre.

¿Dónde y a qué hora es?

"Este domingo, espero a los ciudadanos en una concentración cívica y abierta a todos", ha asegurado el político. El encuentro tendrá lugar en el Templo de Debod a las 12:00 horas de la mañana. Sé que queda poco tiempo y que hará frío en Madrid, pero este país no merece que los representantes de una España decente nos quedemos quietos. Yo no lo voy a hacer, yo estaré en la calle con los españoles", ha señalado en un comunicado que también ha publicado en redes sociales.

Prisión provisional para Ábalos y Koldo

El juez del Tribunal Supremo ha decidido enviar a prisión provisional a José Luis Ábalos y a Koldo García al considerar que existe un riesgo “extremo” de que puedan fugarse antes del juicio. Hasta ahora estaban en libertad con medidas como entregar el pasaporte o comparecer ante la Justicia, pero el magistrado cree que ya no son suficientes.

La decisión llega a las puertas del juicio por la presunta trama de contratos irregulares de mascarillas durante la pandemia. A ambos se les atribuyen delitos muy graves —como organización criminal, cohecho y malversación— y las penas que se piden superan los 20 años de cárcel, lo que refuerza, según el juez, el temor a que intenten huir.

Además, el ingreso en prisión de Ábalos es especialmente relevante porque es la primera vez que un diputado en activo del Congreso entra en prisión provisional. Su encarcelamiento implica la suspensión inmediata de sus funciones parlamentarias. El juez sostiene que, dada la gravedad del caso y los indicios acumulados, solo la prisión asegura que ambos estarán disponibles para cuando comience el juicio.