El chorro polar volverá a cruzar España antes del puente de diciembre: así cambiará el tiempo

Durante los últimos días, un tiempo anticiclónico y estable ha dominado la Península, dejando heladas nocturnas en zonas del interior, bancos de niebla y un ambiente frío prácticamente en toda España. Sin embargo, el invierno climatológico arrancará este 1 de diciembre sin episodios de frío intenso, pero sí con la presencia de nuevas lluvias impulsadas por las ondulaciones del chorro polar. Según Samuel Biener, climatólogo de Meteored (Tiempo.com), las próximas jornadas estarán condicionadas por la llegada de varias vaguadas que dejarán precipitaciones en distintas zonas del país.

Este fin de semana, un nuevo frente afectará a Galicia, el Cantábrico y Castilla y León, con lluvias que avanzarán de oeste a este y podrán alcanzar también Extremadura y la zona centro. "No se prevé un periodo prolongado sin lluvias", afirma Biener, quien señala que tanto los modelos europeo como americano anticipan la llegada de varias vaguadas hasta el puente de diciembre. Estos descuelgues traerán descensos térmicos transitorios y precipitaciones a numerosas regiones, aunque de forma muy desigual.

Asociados a estas vaguadas irrumpirán varios sistemas frontales que cruzarán nuestra geografía, dejando lluvias más frecuentes y abundantes en el noroeste. Además, Biener no descarta que pueda reactivarse la inestabilidad en zonas del Mediterráneo, aunque este advierte que este escenario aún requiere confirmación.

Pese a la presencia de vaguadas, las precipitaciones irán acompañadas de temperaturas relativamente suaves para la época. “No esperamos irrupciones de aire frío de gran magnitud en los primeros días de diciembre”, detalla el experto. Sí se esperan nevadas, pero en principio en cotas no muy bajas.

Las temperaturas estarán entre 1 y 3 ºC por encima de la media en buena parte del país durante la primera quincena de diciembre. Esta anomalía positiva afectará especialmente al centro, tercio norte y zonas mediterráneas.

Viernes al sol con 20 grados en el sur y 10 en el norte

De momento, el ambiente soleado continuará este viernes en la mayor parte de España, con temperaturas que oscilarán entre los 20 grados en el sur peninsular y cerca de 10 en el norte. La predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), recogida por Servimedia, señala que las temperaturas subirán ligera a moderadamente en todo el país, con ascensos más notables en el entorno pirenaico.

Hará más calor en Santa Cruz de Tenerife (24), Las Palmas de Gran Canaria (23) y Alicante, Ceuta, Huelva y Sevilla (19), y más frío en Burgos (9), Palencia (10) y Huesca, León, Segovia, Soria y Valladolid (11).

En cuanto al estado del cielo, se espera un ambiente poco nuboso o despejado en la mayor parte del país, salvo en el norte, donde habrá más nubes y no se descarta alguna lluvia débil ocasional, más probable al final del día en el oeste de Galicia.