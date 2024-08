Viernes por la tarde, los chicos han quedado para salir. Casi todos van vestidos más o menos igual, peinados del mismo modo y utilizan las mismas expresiones, que solo varían según los barrios, el estrato social y la «tribu» a la que pertenezcan. Son adolescentes. Todos distintos y todos idénticos. Ellos y ellas, en un mundo de zozobras que, por primera vez, les obliga a decidir ciertas cuestiones. No es fácil no equivocarse en ese primer momento en el que tienen que elegir. A veces, decir «no» es una aventura imposible cuando se busca gustar al entorno, formar parte de él. Por ejemplo, a una copa. Aunque se tengan 14 años y aún no se esté en edad legal de beber. Y casi seguro, esa copa no será una sola ni en un local. Allí no se la venderían, así que nada como tomarse tres o cuatros tragos largos de alcohol, de alta graduación, antes de acceder a cualquier establecimiento, si se es chica, y alguno más si se es chico. Si no beben no están en la onda. Hay que beber. Mucho y a toda velocidad. Emborracharse es parte del ocio. Pero ¿qué supone para ellos? Creen que, como todos lo hacen, no tendrá consecuencias… La realidad es otra. El atracarse de alcohol los fines de semana, el binge drinking, no es inocuo como suponen en esa edad previa a la vida adulta. Es su trampolín a muchos trastornos, que puede que solo se descubran años más tarde, cuando lleguen a afectar al sistema nervioso central, a dañar la memoria, el aprendizaje, la planificación de tareas… Advierten los expertos que el alcohol en grandes cantidades en esas edades, puede producir alteraciones neurocognitivas, lesiones hepáticas cardiovasculares, alteraciones cerebrales e incluso llevar a la adicción o dependencia. Pero además de eso, puede conducir a muchos chicos y sobre todo chicas a engañar a las emociones y pensar que lo que otros les dicen que sienten es lo que sienten de verdad… Beber en exceso siempre es un problema. En la adolescencia, más. Solo que los adolescentes no quieren aceptarlo y los adultos no nos atrevemos a decírselo…