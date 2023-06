En busca de enemigos en la propia tierra

Pompeyo Trogo (40AC-no hay fecha de su muerte) escribió una historia universal, Historias Filípicas, en 44 tomos, con la originalidad de que Roma no es el centro de todo. La obra se perdió y solo se conservan los Epítomes de Justino, autor del siglo II del que apenas se sabe su nombre. Afirma que Trogo, cuando describe a los hispanos, dice que «si les falta un enemigo fuera, lo buscan en su propia tierra». Viene de antiguo, pero ahora algunos lo ven como una caricatura del PP que parecía tener asegurada la victoria electoral el 23-J y en el que empiezan a surgir dudas. «Lo único que podría estropear la victoria de la derecha es la propia derecha», explica un histórico consultor, cercano a los populares. Sánchez se ha lanzado a platós de televisión, estudios de radio y todo foro que tenga a tiro a la caza del voto propio desanimado tras las autonómicas y municipales. No rascará nada de la competencia. Intenta evitar que muchos de los suyos se queden en casa y confía que eso sea suficiente. Feijóo, que ayer acudió al Hormiguero de A3TV para contraprogramar al inquilino de La Moncloa, tiene el enemigo dentro y sobre todo en sus alrededores. Los líos internos, no obstante, suelen ser los peores. Si la precipitación en Valencia fue un dolor de cabeza para el líder del PP, lo de Extremadura es una jaqueca crónica, que dejará secuelas en el «verano azul» popular. El socialista Vara ya tiene fecha para una investidura. Será fallida, pero servirá de altavoz contra el PP. Es un favor que Vox ha hecho, quizá de forma consciente, al todavía presidente del Gobierno. Jorge Buxadé, que es quien manda en el partido de Abascal, va de intransigente y duro y disfruta del momento. Algunos lo llaman «rompetechos» y Javier Ybarra, autor de «Nosotros los Ybarra», lo ve, por el físico, como «Pío XII en chiquitín». Ha radicalizado aún más a Vox y ultima un programa económico neofalangista, anti multinacionales, estatista y, claro, iliberal. Tan imposible como anacrónico y, eso sí, emparentado en ciertos aspectos con el de Yolanda Díaz. En el PP algunos opinan que el verdadero objetivo de Vox y Buxadé es que Feijóo no llegue a La Moncloa, mientras sueñan –es gratis– con el «sorpasso». Nada nuevo. Si a los hispanos les falta enemigo de fuera, lo buscan en la propia tierra, como ya percibió Pompeyo Trogo