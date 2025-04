Las caras de la noticia 6 de abril 2025

El nuevo jefe del Ejército del Aire, el general Francisco Braco Carbó, a los mandos de un caza de la Fuerza Aérea de India Ejército del Aire y del Espacio Ejército del Aire y del Espacio

FRANCISCO BRACO▲

La Patrulla Águila cumple cuatro décadas en los cielos. La Patrulla Águila, icono del Ejército del Aire y embajadora de España en los cielos de todo el mundo, cumple 40 años mostrando los colores de la bandera nacional en sus eventos acrobáticos. Más de 28.600 misiones la contemplan.

Josep Vila i Casañas larazon larazon

JOSEP VILA I CASAÑAS▲

40 aniversario de uno de los mejores coros españoles. La Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid celebrará los 40 años de vida de su coral con el concierto Cumpleaños feliz que acogerá el Auditorio Nacional el 11 de abril. Se trata de uno de los mejores coros españoles.

Irene Montero Europa Press

IRENE MONTERO▼

Por lo visto, la guerra en Ucrania no existe. Ha criticado que la UE y España promuevan un rearme para una guerra «que no existe» mientras van «en chanclas» a la guerra comercial con EEUU. Las simpatías de Podemos hacia Putin son conocidas. De esa guerra que no existe puede hablar con los ucranianos.