La caza de brujas de los currículums

La misma izquierda política y mediática que no prestó atención al polémico doctorado de Sánchez, que en Alemania le habría obligado a dimitir, forma parte de una caza de brujas alrededor de los currículums. Las irregularidades o falsedades afectan a una minoría. En algunos casos produce hilaridad el matiz entre licenciado o grado. Afortunadamente, soy mayor y puedo decir que soy licenciado. Eso del grado siempre me ha parecido espantoso. Hasta no hace demasiado tiempo no era necesario cursar un máster habilitante para colegiarte como abogado y era habitual que algunos dijeran que lo eran, aunque no hubieran hecho ese trámite. En mi caso, preferí hacerlo tanto en los colegios de Periodistas y de Abogados de Barcelona y Madrid; en este último, la generosidad del actual decano y su predecesor permite que sea su archivero mayor, aunque renuncié, como es lógico, a cualquier tipo de retribución. Es lo mismo que hice con la presidencia del Consejo Social de la Universidad Carlos III, que es uno de los mayores honores que me han concedido en la vida, y siempre agradeceré que Ayuso depositara su confianza en mí.

Esta obsesión por la titulitis y, sobre todo, por mentir o exagerar no existía en mi época. La gente hacía una carrera y se ponía a trabajar. Como decidí compaginar el periodismo con la docencia, no sin esfuerzo y a tiempo parcial, hice los doctorados de Derecho y Periodismo en la Universidad CEU San Pablo y de Historia en la Rey Juan Carlos. No se puede ser profesor titular y catedrático si no se tiene ese grado académico. Esto explica las prisas de Sánchez en conseguir un doctorado aconsejado por el entonces rector de la Camilo José Cela, ya que le habían dejado sin cargo en el PSOE y necesitaba un trabajo. Es una lástima que la empresa de su suegro se dedicara a los prostíbulos y las saunas, porque con otra actividad hubiera podido trabajar en ella, ya que estudió empresariales. La experiencia académica me hace detectar fraudes en los currículums, porque me ha tocado leer los que se han presentado en las acreditaciones o los tribunales de doctorado de los que he formado parte. Por cierto, todos presididos por un catedrático, a diferencia de Sánchez, que ni siquiera contaba con un titular de universidad.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)