CGPJ: Sí se podía

Sánchez bloqueó durante mucho tiempo la renovación del CGPJ. Es cierto que la izquierda política y mediática seguía el argumentario de La Moncloa, porque era conveniente dar la imagen de que el PP no cumplía la Constitución. Es una de las mayores tonterías, y eso que se han dicho muchas durante este tiempo, que promovía el sanchismo con un relativo éxito. Hay que reconocer que el líder del PSOE y su equipo manejan muy bien la propaganda. Durante estos años hemos vivido numerosos ataques contra la Constitución, el Estado de Derecho y la separación de poderes. A pesar de ello, hay una izquierda que aplaude a Sánchez, haciéndose perdonar el antisanchismo que mostró hasta que consiguió la presidencia del Gobierno, y no le importa que la mentira sea el instrumento principal de su acción política. Hay que insistir en la ley de Amnistía, para que no olvidemos el mayor atropello contra el ordenamiento constitucional perpetrado en un país de la UE. La constatación de este pertinaz bloqueo de Sánchez la encontramos en la conclusión del proceso, ya que no ha tardado en aceptar las peticiones del PP en el momento en que le ha resultado conveniente.

El Congreso votó este martes una lista de vocales que responde a los criterios de independencia que pedía Feijóo, pero además se han introducido unas modificaciones que garantizan un fortalecimiento del Poder Judicial. Por tanto, cabe preguntarse la razón por la que esa izquierda política y mediática no ha criticado al inquilino de La Moncloa por haber establecido un bloqueo por motivos estrictamente partidistas. No me hace muy popular entre mis compañeros recordar el sesgo ideológico que subyace en muchos de sus planteamientos, así como el ciego apoyo que prestan a Sánchez y la ausencia de críticas por sus pactos con los comunistas, los antisistema, los independentistas y los antiguos dirigentes del aparato político y militar de ETA. No hay más que ver cómo atacan a Ayuso y defienden a Begoña Gómez. La parte positiva es que el CGPJ dejará de ser una de las noticias habituales de la propaganda sanchista. Sus vocales se dedicarán a las competencias constitucionales y legales que tienen encomendadas. Hay que esperar que acierten en la elección de su presidenta o presidente para que no se repita el escándalo del Constitucional.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)