El CIS, siempre a contracorriente

El debate de Atresmedia ha convulsionado la campaña electoral. Quién nos iba a decir que Pedro Sánchez, tan habituado a brillar frente los focos de la tele, iba a perder la batalla de la imagen frente a Alberto Núñez Feijóo con casi seis millones de testigos, con tanto indeciso suelto.

Sucedió, creo yo, por las constantes interrupciones del candidato socialista a su oponente, por ese tono crispado con el que impregnó el cara a cara, por negar sin reparos ni argumentos la veracidad de determinados hechos archiconocidos, como sus pactos con Bildu. Por insistir en el discurso que va repitiéndonos en todas sus apariciones, presentándose como víctima de los medios, de los enemigos del progreso, de los «odiadores» de las redes sociales (como si él fuera el único acosado, que se lo digan a Ayuso esta semana).

Alberto Núñez Feijóo supo aguantar todo ese chorreo de interrupciones vaso de agua en mano, consultando apuntes, con varias puntualizaciones certeras, para acabar ganando de calle el duelo decisivo.

A día de hoy, sólo Tezanos otorga posibilidades de vencer en las urnas al PSOE, junto con SUMAR. Este CIS «transparente», según Sánchez, resulta que siempre navega a contracorriente, mientras el resto de las encuestas aúpan a Feijóo y señalan que el presidente pierde escaños día a día. De momento, el presidente del Gobierno no se está prodigando en mítines, detalle significativo querer evitar la calle. Feijóo opta por todo lo contrario y, en cada una de sus apariciones, promete derogar leyes sanchistas y trata de pedir el voto útil para no depender de VOX. Veremos si lo consigue.

Aún quedan nueve días para conocer el designio de los españoles, imaginad cuántos giros de guion nos quedan por ver. Acusaciones y polémicas fabricadas, para remover votos. Esta que os escribe, como tantos ciudadanos, se confiesa empachada de campañas, y ahora solo le queda la curiosidad de saber qué pasará con los votos por correo. El año pasado, por estas fechas, había 22 millones de españoles de vacaciones. Ahora, tres cuartos de lo mismo y récord de peticiones de voto por correo. ¿Hay garantías de que puedan ejercer ese derecho todos aquellos que lo hayan solicitado? Semejante cuestión no debería ponerse en duda en un país desarrollado, como el nuestro, pero amigos: media España está en modo desconexión, incluida parte de la plantilla de Correos. Será reforzada y habrá que estar vigilantes aunque, puestos a hablar de escándalos y barbaridades, no se me quita de la cabeza lo último de Bildu. Tiene narices que el partido que homenajea y mete en sus listas a etarras salga ahora a pedir respeto por las víctimas de ETA. Ahora, que se ha puesto de moda el eslogan «que te vote Txapote». Algunos no conocen la vergüenza, ni la decencia.