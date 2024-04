Esta semana, de miércoles a viernes, se ha celebrado un Congreso con una temática nada convencional, en la UCAM –la Universidad Católica de Murcia– sobre una cuestión cuyo título revela perfectamente su contenido: «El Combate Espiritual: Ángeles y Demonios». Un Congreso de tanto interés como necesario en un mundo como el actual profundamente secularizado y al que es de especial aplicación, y en un grado muy elevado, la afirmación del genial y brillante escritor y filósofo G.K. Chesterton, de que «el problema de no creer en Dios es que al final se acaba creyendo en cualquier cosa». Y así abundan coaches, chamanes, astrólogos y demás variantes, como presuntos sustitutivos a la necesidad connatural humana de creer en la trascendencia. La Conferencia inaugural del acto corrió a cargo del Nuncio Apostólico de S.S en España, Mons. Bernardito Celopas Auza, que habló de «Las renuncias a Satanás en el Bautismo» y fue clausurado por el Obispo de la Diócesis de Cartagena Mons. José Manuel Lorca Planes. En esos tres días, se desarrollaron magníficas conferencias por ponentes de acreditada autoridad en la materia –como los dos citados– y otros como el ex exorcista de la Archidiócesis de Madrid, Padre Javier Luzón sobre «Misión de los Ángeles en relación a los hombres», y el Padre Stefano Cecchin, Presidente de la Pontificia Academia Mariana internacional, que disertó sobre «La Inmaculada y el misterio del mal». El Arzobispo emérito de Zaragoza Mn. Manuel Ureña disertó sobre «El demonio, ángel caído, como el homicida desde el principio», mientras el filósofo y teólogo Rvdo. Fernando Colomer lo hizo sobre «Nueve cosas que no le gustan al diablo». Mons. Jose Ignacio Munilla, Obispo de la diócesis de Orihuela-Alicante, expuso con su brillantez acostumbrada la tan actual materia de «¿Familias resistentes o claudicantes?» (a la tentación), que muestra el elevado interés del acto. Dos mesas redondas, una sobre «Exorcismo y oración» con el P. Salvador y el P. Luis Petit de ponentes, exorcistas ambos de las diócesis de Cartagena y Barcelona respectivamente, y la otra sobre «Engaños del demonio en la sociedad actual», permitieron tener una amplia y cualificada perspectiva de la actuación del demonio y de cómo afrontar sus engaños y amenazas. No se olvide que el mayor éxito del maligno en estos tiempos es haber convencido a gran parte de la humanidad de que él no existe, consiguiendo así actuar con absoluta impunidad. La generosa amabilidad de la Presidenta de la UCAM, Doña M. Dolores García Mascarell, invitó a intervenir a quien suscribe con la ponencia «Mi Inmaculado Corazón triunfará». Un honor entre tales maestros en un excepcional Congreso.