Hoy se estrena «Como Dios manda», una película protagonizada por Leo Harlem que con respeto, cariño y mucho sentido del humor, narra el choque de dos mentalidades enfrentadas: un funcionario conservador y una feminista activista.

Ambos viven una tierna transformación para entender las visiones opuestas que les enfrentan. Se ven obligados a trabajar juntos por los derechos y las libertades de los integrantes de los nuevos modelos de familia, inmigrantes, LGBTI… Cada uno de los protagonistas van dando los pasos precisos para su libertad. La metamorfosis de un funcionario de Hacienda con una vida estricta e inflexible, enviado a trabajar por los derechos de mujeres inmigrantes o víctimas de violencia de género, es muy emotiva y edificante ya que anima al espectador a despojarse de pensamientos excesivamente rigurosos. Una película que rompe con las creencias limitantes que adoptamos en la infancia y que tienen su base en una educación dirigida y prejuiciosa y apuesta por una mentalidad más abierta, sobre todo basada en la tolerancia y el respeto hacia quienes deciden ser quienes realmente son, como dice la canción protagonista: «Nadie elige por mí. Yo elijo ser como soy».

Algo por lo que ya apostaba nuestro querido Antonio Gala, quien nos ha dejado recientemente, y compartía en una entrevista con Jesús Quintero: «Señor Gala, ¿qué es lo más inteligente que se puede hacer en esta vida?». Antonio Gala contestaba: «Salir de esta especie de laberinto en que nos han metido, una vida que no es la nuestra (…) Salirse de esa cadena terrible, desencadenarse. A riesgo de la soledad, a riesgo de la falta de comprensión (…) salir de la esclavitud de cada día. Darle a cada día su propio afán, pero también su propia sonrisa, su propio gozo, su propio color, su propio aroma. Eso es la inteligencia. Porque una inteligencia que no nos ayude a vivir, no la quiero».

Pues eso es, seguramente, lo que Dios manda.