(Des)cortesía política

Existe un consenso social de cortesía que consiste en no lanzarse verdades a la cara. Un barniz de urbanidad que envuelve las relaciones sociales y que preserva una cierta paz social. Es asumido por todos que ante la inocua pregunta de cómo estás no se espera una respuesta exhaustiva que analice todos los parámetros de la vida personal y profesional de uno. Un correcto «bien» o incluso un más atrevido «mejor no te cuento» sitúan al interlocutor perfectamente, sin necesidad de incorporarlo apresuradamente al núcleo más íntimo de cada cual. Las palabras tienen la capacidad de ubicarnos de manera fácil en la realidad que tratan de describir y, a veces, por comodidad, costumbre o inercia podemos emplear algunas de ellas de manera poco afortunada. Respuestas mecánicas que no corresponden con el contexto cierto y que pueden confundir en exceso hasta distorsionar su verdadero sentido. Lo pensaba estos días de canícula (que, aunque se supone que abarca del 15 de julio al 15 de agosto, este año se anticipó en junio) y con las temperaturas elevadas acechando tras cada mínimo respiro, comprobaba los terribles datos que ya marcan récord histórico: los termómetros lo batieron en junio con 23,6º, superando en 3,5º la media histórica y ese calor extremo de los dos últimos meses ha dejado 1.180 muertes en España, un 935 por ciento más que en 2024, según los dato del Instituto de Salud Carlos III. Y me acordaba del asunto de las palabras y el encaje con lo que nos rodea porque lo habitual es llamar «buen tiempo» al clima del verano. Y esto excede cualquier eufemismo o cortesía social. Empieza a ser un disparate en toda regla. Como el de algunos políticos del PSOE que, a lo largo de todo este curso que se prepara para cerrar por vacaciones, han respondido a los periodistas con un «estamos tranquilos» ante las preguntas sobre instrucciones, informes, registros, mordidas y desfases varios. Ni es buen tiempo vivir a 40 grados ni se puede estar relajado a la espera de las conclusiones de las varias investigaciones abiertas en los juzgados. Ni por cortesía social. Ni política.