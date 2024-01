La desolación

Hay cosas en la vida que producen verdadera desolación, sobre todo cuando se es sostén de una casa, de una familia más o menos estructurada, y es perder el trabajo, pero hoy día los cargos y carguitos designados por el actual gobierno no tienen problema, porque los quitan de un ministerio y los colocan en una embajada; los quitan de una dirección general y los encajan en, por ejemplo, el ente que gestiona las autopistas. Y todo así, aunque lo hayan hecho fatal en el anterior puesto. Basta con que seas miembro fundacional del sanchismo o incluso previo a esta movida. No ocurre lo mismo con Podemos donde el recordado Pablo Iglesias anda como el caballo de Atila, segando la hierba a los pies de quienes fueron sus secuaces, los fundadores de ese grupúsculo que tanto ha dado por saco a los españoles. Los caídos de la formación morada merecerían una cruz como la del Valle de Cuelgamuros, con sus esculturas de Juan de Ávalos –hoy serían de Plensa o de Manolo Paz-, pero no creo que Yolanda lo permitiera. Tiene mucha inquina hacia el partido que la vio nacer, ¡qué ingratitud! Con su sueldo de ochenta y cinco mil euros al año y su piso de cuatrocientos y pico metros cuadrados en Castellana, dice que es un “castigo” vivir así. ¡Pues que renuncie y vaya a aprender quien era Juana de Arco y quien era Juana la Loca, que el otro día, en una entrevista, se lio y creyó que las dos eran una misma persona. ¡Señor, señor, en qué manos está el pandero! Luego viene lo de la descolonización de los museos. Oye, que se nos llevan el tesoro de los Quimbayas y hasta el templo de Debod como nos descuidemos. O se llevan las meninas del Museo del Prado, porque son ofensivas para los enanos. Seguramente ya no se puede decir enano por ser lesivo para la sensibilidad de quien lo es…

Pero, mira, hay un runrún que nos abre una puerta a las esperanza, y es que el caramelo de la Presidencia el Consejo Europeo ya da vueltas en la boquita de Sánchez. Allí tiene más visibilidad su pretensioso físico y eso lo pone cachondo. ¿Recuerdan aquella canción de Ray Charles “Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more”, pues eso, me comprometo a cantarla a voz en grito a pie de escalerilla del Falcon con toda la prensa a mi alrededor, que soy humana y también me ponen las cámaras, como a Trump, que está ganando batallas cuando creíamos que era imposible, que estaba muerto, pero no olvidemos que el Cid Campeador también lo estaba y desde su caballo Babieca libró contiendas impensables. En noviembre lo veremos, estaremos atentos, porque el bueno de Biden cada vez más parece las muñecas de Famosa. Por el momento, los sondeos dan un empate, pero enseguida tomará la delantera el marido de Melania. Por cierto, ¿dónde está Melania? El que anda por las américas, porque esto se le queda ya pequeño, es Ferrovial, que debuta como gran estrella en Wall Street tras haber crecido en bolsa un 30% en el pasado año. Me han dicho que Del Pino tiene el labio roto de tanto reírse de Yolanda Díaz y sus bajadas de sueldo a los empresarios

CODA. 1- Tenemos a Rubiales en el banquillo sin que por el momento se aclare cuál es su delito concretamente. No se aclara el juez de si se trata de una agresión sexual, coacción, violación… Está todo en el alero. 2- Robert de Niro está encantado con su nueva paternidad a los 80 años, no como Bertín. 3- La viuda de Hugh Hefner, el de Playboy, quien se casó por última vez antes de morir a los noventa y tantos, ha declarado que “cuando hacían el amor, miraba al espejo del techo”. Un campeón.