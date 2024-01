Dinamarca y Cataluña, Monarquía y República

Es probable que no muchos españoles sepan que a los «progresistas» separatistas catalanes hoy en Junts y ERC, socios indiscutibles de Sánchez y con mando en Moncloa, hubo un tiempo en que gustaban poner a Dinamarca como país modelo de referencia para su mítica Cataluña independiente, hasta el punto de gustar referirse a Cataluña como la «Dinamarca del sur de Europa». Un ejemplo entre los no pocos de sus dirigentes que se pronunciaban de esta manera es Quim Torra, que lo hizo siendo Presidente de la Generalitat incluso en un acto oficial en 2018 en el Palau. Era muy actual esa referencia en especial cuando la propaganda nacionalista gustaba utilizar el eslogan «Som sis millions», y que ahora es precisamente la población de Dinamarca. Quizás no lo esté tanto ahora porque ya no son seis sino ocho los millones de habitantes del Principado, aunque tal vez sea debido al montaje que se hizo viral, efectuado con un video que mostraba las presuntas carcajadas del Parlamento danés con ocasión de una comparecencia de la Primera Ministra danesa atribuyéndole falsamente la traducción de sus palabras como referidas a esa comparación.

Lo cierto es que se refería a algo no más «serio» pero sí real, tal como la compra de «cuatro elefantes y un camello», se supone que para el zoo de Copenhague. En cualquier caso el montaje se hizo viral dada esa conocida referencia del supremacismo catalán y que habría puesto en boca de la PM la afirmación de que los catalanes afirmaban ser la Dinamarca del Sur por ser «genéticamente más parecidos a nosotros que el resto de los españoles». Para reforzar el argumento se superponían imágenes de Junqueras, Torra y Puigdemont a las grandes carcajadas de los diputados. Hoy, el Reino de Dinamarca y su Monarquía parlamentaria están de particular actualidad al despedir -con el apoyo enfervorizado de los daneses-, a su reina Margarita II tras 52 años de reinado que abdica en favor de su hijo Federico X al que reciben esperanzados. Ahora el separatismo catalán no retoma esa referencia danesa, ya que Puigdemont preside en Waterloo un «Consell de la República» designado por él, mientras Aragonès preside la Generalitat con un govern de Esquerra republicana. En cualquier caso una lección de Historia para esos tan «progresistas» izquierdistas, nacionalistas, y comunistas, aliados del sanchismo que consideran a República como forma de Estado ideal frente a la «anticuada o trasnochada» Monarquía. Comparen a Suecia, Dinamarca o el Reino Unido con las tan «progresistas repúblicas» de China, Corea del Norte o Cuba entre tantas otras. Y elijan.