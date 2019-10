El paro, enésimo aviso al Gobierno

La ministra de Economía, Nadia Calviño, es una persona optimista. Ha visto «elementos positivos» en los pésimos datos del empleo del mes de septiembre. Su optimismo, sin embargo, no es contagioso. La sociedad española asiste atónita a la parálisis del Gobierno ante las numerosas señales de desaceleración y crisis que recibimos. El «enfriamiento» del mercado laboral en septiembre, con la menor creación mensual de empleo en seis años, no es baladí. El Ejecutivo del PSOE no puede hacer una negación. Como en el pasado.