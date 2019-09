Torra se burla de la Justicia

Joaquim Torra ha anunciado que no acudirá al juicio por desobediencia –al negarse a retirar los lazos amarillos de los edificios oficiales durante la campaña electoral de abril–, al que ha sido llamado los próximos días 25 y 26. Su objetivo no es otro que enfrentarse a la Justicia y deslegitimar al Estado de Derecho dentro de una estrategia de provocación. Siendo Torra la primera autoridad de Cataluña –aunque no lo parezca– no debería eludir su responsabilidad y acudir a una citación en la que está acogido por todas las garantías.