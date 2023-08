¿ERC marcará distancias con el PSOE?

Por supuesto que no. Es el voto más fiel que tiene Sánchez, porque la legislatura en Cataluña se acaba si Junqueras y Rovira se portan mal. No tienen más salida que ser sumisos, aunque guarden las formas. Es el teatro de la política. Está todo bajo control. Por ello, Sánchez puede disfrutar de sus vacaciones. Es bueno recordar que el resultado del PSC ha envalentonado al secretario general del PSOE que se ha creído que es el pacificador e incluso que las autonómicas pueden dar la presidencia de la Generalitat a Salvador Illa. Los dirigentes de ERC necesitan construir un relato que haga creer que consiguen avances con el fin de contrarrestar a Puigdemont. Es todo propaganda. No tengo la más mínima duda de que sus diputados votarán disciplinadamente a la candidata o candidato que Sánchez decida para la presidencia del Congreso. Por supuesto, siempre está el argumento de que no pueden propiciar que el cargo recaiga en el PP. La irrupción de Marta Rovira, la poderosa secretaria general de ERC, haciendo ver que el PSOE podría no contar con su apoyo no tiene ninguna verosimilitud. Hay que hacer la lectura en clave interna catalana.

Los independentistas son muy sensibles a la opinión pública y en breve tienen elecciones autonómicas. Por una parte, el PSC quiere beneficiarse del voto constitucionalista, aunque Sánchez ceda con tal de seguir en el Gobierno. ERC no puede aceptar un acuerdo en Cataluña que signifique ceder la presidencia de la Generalitat a los socialistas. En lo que hace referencia a Puigdemont es bueno recordar que es incontrolable y no se deja seducir, como Junqueras y Aragonès, por los cantos de sirena monclovitas. Hará lo que le venga en gana para regresar victorioso a Cataluña. Finalmente, sabe que los pactos con ERC, al igual que con Otegi, son fundamentales dentro de la agenda radical del sanchismo. Por ello, las prioridades son bastante evidentes. No creo que Sánchez sea tan torpe como el PP en Extremadura, que dejó la presidencia de la asamblea en manos del PSOE, y contará con una mesa del Congreso a su servicio con el voto de ERC.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)