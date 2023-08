Esquerra echa el freno y ahora deja en el aire su apoyo al PSOE para presidir el Congreso

Cuando parecía que el PSOE tenía ya hecho el apoyo de ERC para presidir el Congreso, los republicanos han dado un paso atrás y han advertido de que sus votos no están aún garantizados. En un mensaje a través de las redes sociales, la secretaria general Marta Rovira ha avisado que el PSOE no puede "dar por descontados los votos de ERC". "Ni a una Mesa del Congreso que ha vetado el catalán, que no ha dejado investigar el espionaje de Pegasus o que ha encallado la tramitación de la ley de amnistía", ha señalado Rovira.

De esta manera, Rovira, que forma parte del ala dura de ERC, alza la voz para dejar en el aire el apoyo de los republicanos al PSOE. Y es que Esquerra ha perdido mucho protagonismo en los últimos días ya que todas las miradas se han posado en JxCat y también quiere hacerse valer: por eso, ha reculado ahora y, tras dar por hecho el jueves su apoyo al PSOE para la Mesa del Congreso, ha reculado. El PSOE va a tener que lidiar con la voracidad de ERC y JxCat para conseguir el mejor acuerdo político posible y los republicanos ahora ponen sobre la mesa temas como el catalán o Pegasus.

Rovira ha alzado la voz y quien está negociando en Madrid, hasta ahora, es Teresa Jordà, que también forma parte del ala dura de ERC, lo que significa que los republicanos han virado de estrategia y han dejado aparcados a perfiles más procilves a los acuerdos en el Congreso, como Gabriel Rufián.

En paralelo a las palabras de la secretaria general de ERC, que sigue huida en Suiza, Yolanda Díaz también se ha pronunciado en un acto en Galicia y ha hecho un llamamiento a los partidos a llegar a un acuerdo de inmediato para conformar un "gobierno progresista". "Nadie entendería que estas elecciones fueran un retroceso", ha señalado, en referencia a su rechazo a que acabe formándose un gobierno de derechas.

Además, la vicepresidenta tercera en funciones ha rechazado que el PNV obtenga la presidencia del Congreso tal y como ha propuesto Fernando Clavijo, presidente de Canarias y líder de Coalición Canaria, en una entrevista en "La Vanguardia". "La Mesa del Congreso, que gestiona la vida diaria de los españoles, tiene que ser acorde de lo que votó la ciudadanía", ha afirmado.