El PP y la extinción de Ciudadanos

La extinción de Ciudadanos es una realidad. De casi tocar el cielo a caer al infierno por culpa de los errores de sus dirigentes. Ni siquiera se presentarán a las próximas generales y el PP absorberá con total naturalidad los pocos votos que les quedaban. Es un proceso que no merece ningún esfuerzo. Vox es mayoritariamente la AP de toda la vida, a la que se han unido elementos pintorescos de los marginales partidos de ultraderecha, mientras que Ciudadanos era un PP acomplejado. Fue una buena oportunidad para que políticos ambiciosos hicieran su agosto. Iban de guapos y listos. Eran arrogantes y trataban con displicencia a los populares. No importa, porque los del PP son muy ingenuos y siempre acogen con enorme alborozo a los que vienen de otros partidos. Me acuerdo cómo vestía la etiqueta de excomunista en los tiempos de Aznar. A los periodistas de izquierdas les quiero tranquilizar, como hago habitualmente, ante un cambio de gobierno, porque serán muy bien tratados.

Todo indica que Feijóo ganará las elecciones y espero que no sufra los mismos complejos que sus antecesores. Lo más importante es que acabe con las leyes ideológicas del sanchismo. Las listas electorales me interesan menos. Me alegro por las amigas y los amigos que han conseguido puestos de salida, otros no me gustan, pero es irrelevante. Creo que en su conjunto ha acertado. Lo que más me preocupa es que derogue un conjunto de leyes que están claramente identificadas. La cuestión es muy sencilla. No hacerlo fue el gran error de Rajoy, el otro fue no expulsar del partido a todos los responsables, directos o indirectos, de la corrupción. Lo pagó con el retroceso electoral y luego con la moción de censura. Los votantes del centro derecha quieren ideología y no tecnocracia. Las listas son irrelevantes. No quieren un gobierno con pijos progres de derecha acomplejados, paracaidistas aprovechados que acuden solícitos al rescate del ganador o fríos tecnócratas a los que les resultan indiferentes las leyes de adoctrinamiento socialistas y comunistas. Lo que quieren es que se aplique el programa electoral.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)