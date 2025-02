El futuro de la UE se decide en Riad

Hoy se reúnen en Riad, Arabia Saudíta, delegaciones de alto nivel de EEUU y Rusia encabezadas por sus respectivos jefes en materia de Política Exterior Marco Rubio y Serguei Lavrov para preparar la cumbre que tienen previsto celebrar allí sus presidentes Trump y Putin. El objetivo, ya conocido, es el de alcanzar un acuerdo político que signifique el final de la guerra que comenzó en Ucrania hará tres años exactos el próximo lunes. En paralelo a este encuentro, ayer lo hacían también en París junto a Macron, los Jefes de Gobierno de los cinco países con mayor población de la UE, su alta representante de política exterior así como el PM del Reino Unido, con la intención de dar una respuesta rápida, coordinada y firme a esa cumbre bilateral. Es muy significativa la presencia del PM británico, el laborista Starmer, en esa reunión, dado el estrecho vínculo histórico existente con EEUU, y además no pertenecer ya a la UE tras el Brexit.

Ese hecho basta para acreditar que nos encontramos ante un escenario inédito en el panorama internacional desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Las desavenencias entre los gobiernos allí reunidos ya han aflorado de forma llamativa en especial por la beligerancia británica en apoyar a Ucrania militarmente oponiéndose a esa negociación. Este hecho remite a la oposición mostrada por su antecesor -el conservador Boris Johnson- al plan de paz que pudo haberse formalizado ya en septiembre de 2022, y que según informó la BBC había sido inicialmente aceptado por Zelenski. El que Trump no considere a Rusia como un potencial peligro para Europa significaría de hecho el final de la OTAN, lo que afecta a importantes intereses económicos del complejo militar estadounidense «el deep state» (el «estado profundo») al que ya se enfrentó durante su anterior mandato presidencial. Apenas ha transcurrido un mes desde su regreso a la Casa Blanca y la agenda pública mundial está en entredicho cuestionada por quien el sanchismo califica como la cabeza de la «multinacional ultraderechista». Es muy llamativa esta agresiva hostilidad del PSOE sanchista, en sintonía con esos importantes intereses económicos que se sienten perjudicados gravemente en un hipotético escenario sin las actuales guerras, como el expresado por Vance y con la desaparición de la OTAN. No es tarea fácil alcanzar un acuerdo en París entre Italia, representada por Meloni, Scholz, con elecciones el domingo, Sánchez con Podemos y Yolanda en contra de incrementar el gasto en Defensa y el belicoso Starmer. Zelenski dice que no aceptará lo que pacten Trump y Putin si él no está presente en la negociación. Sin comentarios a la espera de acontecimientos.