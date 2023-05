Hoy es un día especial. Esta noche veremos desfilar a personas con distintas capacidades, hombres, mujeres y niños con síndrome de Down, parálisis cerebral, espectro de Autismo o menos conocidos como el síndrome de Weaver. También lucirán las creaciones de grandes diseñadores, personas que no responden a los cánones de belleza convencionales. Porque la inclusión real pasa por todos los ámbitos, incluido el de la moda.

Ibiza se caracteriza por la libertad y la falta de prejuicios y gracias a Enrique Villena y Emma Torres, se celebra hoy la tercera edición del Ibiza Inclusion Fashion Day, una pasarela desde la que reivindicar que todos tenemos un lugar en el mundo. ¡Que merecemos vivir felices y realizados! ¡Tengamos la circunstancia, adversidad, discapacidad, síndrome o cualquier otra condición, que tengamos!

Es la primera pasarela 100% inclusiva del mundo y se celebra en el magnífico y prestigioso club HÏ Ibiza. Un lugar que hoy pone toda su tecnología, su apoyo y su corazón al servicio de este gran homenaje a nuestra sociedad plural, al respeto y la gran aportación que ofrece la diversidad.

¿Quién me iba a decir en la época en la que empezaba a romper mis propias barreras mentales que tanto me limitaban, que algún día sería la presentadora y madrina del Ibiza Inclusion Fashion Day?

Enhorabuena Emma y Enrique, por el éxito de una pasarela, que se está copiando ya en otros lugares del mundo, y que cuenta con profesionales del modelaje de diferentes ámbitos, orientaciones, capacidades diferentes, ideologías, razas… personas diferentes, únicas, con las que nuestra sociedad suma y gana.

Ojalá esta armonía y variedad sea ejemplo de convivencia en el mundo entero.

El camino tendría que ser fácil, porque no hay barreras ni muros que no pueda derribar la empatía con quienes históricamente no tuvieron el lugar que merecían.

La vida es diversidad y lo primero que hay que aprender cuando venimos al mundo es a respetar.