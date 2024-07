El indigno acuerdo con ERC

Sánchez compró la presidencia del Gobierno con la amnistía y ha hecho lo mismo para Illa otorgando la «plena soberanía fiscal» a Cataluña. Es la consagración de una situación de privilegio para un territorio en detrimento del resto de comunidades, que serán las que tengan que pagar la fiesta. Estamos ante una decisión arbitraria sin fundamento jurídico que es contraria a la igualdad que establece la Constitución. El concierto vasco o el convenio navarro están recogidos en ella. En este caso se otorga un mecanismo que rompe con el régimen común. No le importa su manifiesta inconstitucionalidad, porque controla el Constitucional donde Conde-Pumpido hace lo que quiere el Gobierno. Es bueno recordar que ERC sufrió una derrota clara y contundente en las catalanas. A pesar de ello, Sánchez necesita sus votos y quiere, además, aislar a Puigdemont. Nada mejor que conseguir la presidencia de la Generalitat, ya que lo intentará vender, con la ayuda de la izquierda mediática, manejada por José Miguel Contreras, como un éxito para la convivencia. No tardaremos mucho en tener un referéndum soberanista, porque no podemos confiar en las palabras o compromisos del presidente del Gobierno. Es una inquietante anomalía democrática. Las victorias de Sánchez son las derrotas de España. Hemos pasado del gran defensor de la aplicación del 155 CE y azote del independentismo al político que es capaz de asumir cualquier cesión con tal de perpetuarse en el poder. Por su parte, la líder de ERC, Marta Rovira, culmina su rendición consiguiendo una victoria pírrica, ya que será Illa el único beneficiado del concierto económico para Cataluña. Por si existe alguna duda sobre sus intenciones, los dirigentes independentistas han dejado muy claro que tendrán la llave de la caja y que seguirán, por supuesto, con su senda hacia la independencia. El tiempo pasa rápido y esperarán su oportunidad. Esta nueva actuación de Sánchez contra el Estado de Derecho y la convivencia de los españoles ha provocado una indignación generalizada. Se equivoca si cree que el tiempo llevará al olvido, porque será muy difícil, creo que imposible, lograr los votos para que sea aprobado por las Cortes. Mañueco ha anunciado una «batalla judicial sin precedentes» para defender los intereses de Castilla y León. Estamos ante un pacto que vulnera la igualdad entre los españoles y quiebra el principio de solidaridad interterritorial.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)