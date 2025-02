Jessica, añadir a Ábalos, Koldo, Monedero, Errejón…

La agenda informativa política nacional se entretiene en el piso de Jessica, cercano a Ferraz y la universidad, y a su empleo en sendas empresas públicas en donde no conocía ni el lugar de su puesto de trabajo. Igual que David Sánchez, lo que parece una singular característica del empleo público sanchista. De tal manera que no sorprende excesivamente que se haya disparado hasta alcanzar en el presente cotas desconocidas en este sexenio sanchista progresista y feminista, superando la cifra de tres millones en total. Por lo demás, la cifra de asesores de su gobierno asciende a 971 que ya son un 60% más de los que tenía el último gobierno del PP, censurado por Sánchez para impedir la corrupción del PP y «garantizar la calidad de nuestra democracia». Rodeado de investigaciones judiciales por «tierra, mar y aire», léase su mujer, su hermano, su partido y su gobierno, con Ábalos, Koldo y Aldama en primera línea, hay que distraer la atención mediática con otras cuestiones. Pero sin olvidar que Ábalos fue su número 2 en el PSOE y el gobierno, y Koldo el «militante socialista ejemplar» al que en base a ello encargó la custodia de los avales obtenidos para las primarias de su partido en las que recuperó la Secretaría General de la que había sido cesado previamente. En resumen, que ambos fueron su mano derecha e izquierda respectivamente, y que le acompañaron en su gira triunfal por las federaciones y casas del pueblo socialistas en 2017. Pero Koldo no era un desconocido para Sánchez, ya que en su campaña para las primarias del PSOE de junio de 2014 –cuando venció a Eduardo Madina– en la web de su campaña electoral aparecía con Koldo definido como «el último aizkolari socialista, un titán contra los desahucios». No consta en cualquier caso que tenga actualmente ningún papel destacado en el movimiento okupa. Quizás que Koldo fuera así considerado explica que aquella militancia votara, eligiera y reeligiera a Sánchez como su líder. En este escenario mediático la quita general de Montero disputa la actualidad informativa con Jessica y con Mazón, al que Ferraz amenaza con una moción de censura liderada por la ministra Morant. Es una situación insólita la de un gobierno compuesto por candidatos como Montero en Andalucía, Óscar López en Madrid, Morant en Valencia… que son al tiempo gobierno de España y oposición en sus comunidades. Lo que explica su descriptible credibilidad y acierto. De todas formas, poca distracción informativa genera Diana Morant cuando su moción está en manos de Vox, que no parece estar por esa labor.