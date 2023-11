Yo, Leonor

Para un día, eh, para un día que quiero que Altibajos y nuestrohijoFelipe me lleven a un sarao, me tengo que quedar haciendo dominadas en Zaragoza. Menudo fiestón se montó el otro día La Razón, que estaba allí el todo Madrid. Bueno, y un poco de Barcelona porque los jefes son catalanes. Catalanes y breves en sus discursos, cosa que es de agradecer. Pues yo, en Zaragoza, tócate la castañuela. Que le dije a nuestrohijoFelipe «la misa de Mallorca no me la pierdo, pero llega algo con música de este siglo y bien que me encerráis». El caso es que hubo más gente que en la guerra, que había allí fauna y flora a tutiplén. Altibajos iba de parar el tráfico. Que ahora le ha dado por ponerse ondas al agua y vestidos de enseñar hombro y clavícula y parece Jessica Rabbit. Y luego, se unta bien de body milk con brilli brilli y es que es una estrella de cine. Eso sí, a la pobre le pidió foto toda la carpa de la fiesta, todo quisque, qué barbaridad. Y nuestrohijoFelipe, qué alto es. Es como el meeting point de los japoneses, que se le ve desde la Estación Espacial Internacional. Bueno, pues todo el mundo les pedía una placa. Incluida Belén Esteban y todos los de Sálvame, que estaban muy locuelos con mis padres. La que escribe esto también fue, pero no le pidió foto a ninguno de los dos. Estuvo tapadita, no fuera que Altibajos la localizara y la sacara del moño, que hace un tiempo tuvo el morro torcido y sabemos de su genio. Calladita estás más guapa, se dijo. El caso es que fue una rave de gente podemita y con rastas. Faltó, fíjate lo que te digo, mi prima Vic Frigorífica, que no se pierde una. Y mi prima la Ire, y mi primo Pipe. Y el yayo. Cuánta gente de mi familia sandunguera, eh, que es que no nos saltamos ni una casilla de la oca, madre mía. Por cierto, que la otra noche salió en la tele uno hablando del yayo y de su madre. Que si dinero y que si no sé qué de unas fotos. Serían fotos del yayo echándole pan a los patos. Me voy, que me voy a meter en un charco.