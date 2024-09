Tras titular el Trípode de ayer con el «Lamborghini de Sánchez», como ven hoy lo hacemos con «Les aseguro, les garantizo, me comprometo», frase pronunciada en su intervención de reapertura del curso político que no fue, como debería haberse producido, en el Congreso y ante los diputados, sino ante un auditorio seleccionado para la ocasión, y en el Instituto Cervantes de Madrid. Glosar esa intervención es oportuno también en la medida que puso de relieve la rica personalidad de Pedro Sánchez –y que esa frase sintetiza con brillantez–, ya que enfatiza que lo que afirmó es verdad y no sometido por tanto a un eventual y posterior «cambio de opinión» suyo. Lo hizo reiterando su veracidad: «les aseguro, les garantizo, me comprometo», de tal forma que no hay duda de que por una vez, –y sin que sirva de precedente–, lo comprometido lo cumplirá.

Muy importante en consecuencia atender a tal compromiso dada esa extraordinaria circunstancia, y que fue el de que «todas las autonomías recibirán más ingresos del Estado de lo que recibieron con los gobiernos del PP». Con ese extraordinario compromiso quiso salir al paso del Concierto económico cedido a Cataluña para que ERC votara a Illa como presidente de la Generalitat. La verdad es que para que le creyeran semejante promesa por esta vez no era necesario dar tantas garantías por su parte, ya que esa cantidad de euros la disparará con «pólvora de los contribuyentes multimillonarios», afirmando que no podrán comprarse tantos Lamborghinis con la muy progresista reforma fiscal que prepara para ellos. Fue un discurso populista digno de su colega Maduro, si bien es de justicia reconocer que Sánchez, dado su acreditado laicismo, todavía no ha prometido adelantar el poder celebrar la Navidad el próximo 1º de octubre, mucho antes del 25 de diciembre fecha en que habitualmente lo hacemos. Vicente Vallés, director del informativo nocturno de A-3, sintetizó ayer en apenas 2 minutos magistrales lo que Sánchez ha «asegurado, garantizado y comprometido» a los españoles para este nuevo curso político.

También nos informó que en los últimos 10 años en España se han matriculado 264 Lamborghinis, 26,4 cada año, y que en lo que llevamos de 2024 ya son 34, liderando la clasificación la provincia de Barcelona con 14, seguida de Madrid con 10, y 2 en Málaga y Baleares cada una: que representan el 0,00004 de los coches matriculados hasta la fecha en España. Con esa limitada cifra de Lamborghinis, resulta difícil asegurar que una disminución de los mismos garantice un incremento de la solidaridad interterritorial. Veremos pese a ello si cumple su palabra esta vez.