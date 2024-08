Mentes ociosas

Hay quienes en verano ponen la mente en modo ahorro de energía o en modo avión sin olvidar que “la mente ociosa es el patio donde juega el diablo” –de pequeña yo también oía con frecuencia el adagio que dice “cuando el diablo no tiene que hacer, con el rabo mata moscas”-, y esto es lo que le debe ocurrir a la Montero quien, además de hidratar sus rizos de pitonisa, ahora emula a Oscar Puente, hombre de impecable lenguaje y maneras, quien hace gala de las máximas que ensalzan el honor, la tradición, la disciplina y la excelencia; gran golfista, hándicap 0 según hemos podido saber… en fin, un prodigio de cualidades dignas tanto de envidiar como de emular. Pues, bien, no es que Marisú quiera equipararse a su compañero de Gabinete en su exquisitez pero sí lo hace a la hora de gastar miles de euros públicos, de nosotros los sufridos contribuyentes, en saber lo que la prensa dice de ella. También euros públicos y en cantidades que no sabemos bien si nos podemos permitir van a las organizaciones que se están haciendo cargo de los menores llegados a las costas canarias sin que nada lo impida, mientras se sospecha que esas mismas organizaciones son las que trafican con estas gentes que arriesgan sus vidas, móvil de última generación en mano, cruzando el mar en una embarcación de dudosa seguridad y pagando unas cantidades nada despreciables por la travesía. Todo es chanchullo y un mete-saca de dinero que nadie controla, pero que afecta a los bolsillos de todos.

Paradójico es que todos esos inmigrantes son distribuidos por regiones donde se está haciendo un gran esfuerzo por que los muchachos autóctonos cualificados y brillantes no migren a otros países por lo legal, claro, a buscar una situación de trabajo que valore su categoría y el nivel alcanzado en los estudios realizados con brillantez. ¡Hay que fastidiarse! Vivimos completamente al revés, y no hay fórmula a la vista de poder enderezar la situación. Sería una buena oportunidad para rellenar con “menas” la tan traída y llevada España vaciada, poniendo en vigencia las casas donde antes vivían los paisano y dándoles a los que vienen de fuera herramientas para cultivar el campo y rebaños para fomentar la ganadería. También formarles en determinadas tecnologías y haciendo de lugares yermos centros de aviación como en alguna zona de Teruel o Albacete. Soluciones hay, lo que pasa es que a los políticos les resulta más cómodo tenerlos errantes de aquí para allá y de menesterosos en los barrios pobres de las ciudades.

Mientras tanto, he observado cómo los calamares derraman su tinta al ser pescados para crear confusión e intentar salvarse. El vestido de una amiga mía, gran pescadora y gran cocinera de esta maravilla de cefalópodo, quedó la otra noche lleno de churretones negros por los intentos de defensa de unos riquísimos y hermosos chipirones, que acabaron en rabas, encebollados y también en arroz. Sánchez no es más cosa que un calamar, que cuando se ve agarrado y con unas evidencias claras de poder acabar de la forma más indeseada, se revuelve con violencia y suelta una acusación que pueda embarrar a su contrario. En este caso a la hermana de Feijoó, a quien acusa de haber sido contratada por la Xunta a través de la empresa para la que trabaja. No sabemos si habrá enjundia en el caso ni si será admitido a trámite por algún juez, pero en ningún caso hará que nos olvidemos de Begoñez, del hermano ni de Ábalos o Koldo. Que es demasiada la basura destapada.

CODA. El verano va decayendo pero no los ánimos que están renovados para un septiembre que no sabemos el color que nos va a pintar. Por el momento podemos emular a B.B., quien en los años 60 inventó el champán con hielo y lo pedía en copones enormes como piscinas para refrescar los tórridos veranos, que cada vez lo son más.