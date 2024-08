¿Es necesario que los sanchistas insulten al PP?

La deriva de la izquierda política y mediática en España es realmente asombrosa. No hay día en que no insulten al PP que es el principal partido de nuestro país y que gobierna un gran número de comunidades autónomas y ciudades. El despropósito no puede ser mayor. Entre los ministros y dirigentes del PSOE parece que hay una competición para ver quién dice la mayor barbaridad con el fin de hacer méritos, supongo, con el jefe. Lo que menos me gusta de estos días es que la gente regresa con ganas de que olvidemos que han estado de vacaciones. En lugar de sentirse positivos y relajados, los sanchistas necesitan sacar lo peor de ellos mismos. El tema elegido en esta ocasión es la inmigración, que es el problema más grave que afecta no solo a España sino a la UE. Por supuesto, las declaraciones están aderezadas de una ignorancia infinita y los típicos comentarios del buenismo de los pijos progres. Es bueno recordar, que las migraciones son el fenómeno más antiguo de la Historia de la Humanidad. En unos casos han sido positivas y en otros negativas. La bibliografía es tan enorme que resulta abrumadora.

Un gobierno sensato intentaría tender puentes con el principal partido de la oposición, porque es imprescindible para hacer frente a la crisis actual. Es lo que hacen nuestros socios de la UE, pero Sánchez ha decidido que en esto seamos, también, una anomalía. No es fácil para el PP dialogar con aquellos que les llaman miserables, ultraderecha, irresponsables, indignos y otras muchas descalificaciones que producen vergüenza ajena cuando son realizadas por ministros a los que cabe suponerles una razonable formación. El sanchismo ha abrazado hace demasiado tiempo el pensamiento único y el autoritarismo, ya que considera que Sánchez es infalible y está en posesión de la verdad absoluta. No se puede discrepar de sus decisiones u ofrecer alternativas a sus políticas. Feijóo lanzó un tweet con unas críticas que recogen lo que piensa la inmensa mayoría de españoles y en el que recuerda que Sánchez actúa al revés que el resto de la UE. Es sensato pedir que los que vengan lleven «un contrato en origen y una carta de cumplimiento de nuestras leyes». La inmigración es buena, pero es fundamental que pueda integrarse.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).