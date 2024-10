Primer Congreso Garabandalista

El mes de octubre es un tiempo que la Iglesia propone el rezo del Rosario de manera especial. Sabemos que el día 7 de este mes hemos celebrado la fiesta de la Virgen del Rosario y que tal día como hoy, –13 de octubre–, del año 1917, se produjo la última de las mariofanías de Fátima, donde Ella se presentó a los tres pastorinhos precisamente con esa advocación del Rosario y pidió encarecidamente su rezo para acabar con las guerras porque «son consecuencia de los pecados de los hombres». Respecto a lo que ha pasado a la Historia conocido como «el tercer secreto», le dijo a Lucía en 1944, que su contenido lo escribiera y guardara en un sobre cerrado, y que «se diera a conocer en 1960». No se dio a conocer y el año siguiente 1961, se aparecerá a cuatro niñas de 11 y 12 años en la «aldehuca» cántabra de San Sebastián de Garabandal. Recibirán numerosas revelaciones y experimentarán múltiples fenómenos –en forma de levitaciones, marchas extáticas, etc, etc.– inexplicables para las ciencias naturales. Sus revelaciones se produjeron con intermitencias a las 4 niñas, y precisamente «coincidiendo» con la preparación y desarrollo de todo el mayor acontecimiento eclesial del siglo: el Concilio Ecuménico Vaticano II. Alcanzaron un gran eco no sólo en España sino en América (EEUU e Iberoamérica) y Europa (Francia, Portugal, Italia…) produciéndose multitud de peregrinaciones y visitas atraídas por la devoción, (las más), y la curiosidad, otras, durante los más de cuatro años (junio 1961- noviembre 1965) en que se produjeron. Últimamente, el interés hacia lo sucedido se ha multiplicado por el mundo y un grupo de laicos promovió hace dos años la «Iniciativa Internacional España con Garabandal» para dar a conocer esos hechos y en especial los dos mensajes hechos públicos. Respetando y remitiéndose en todo momento al juicio definitivo de la Iglesia, los difunden por toda España y varias naciones hispanas, desde la convicción personal de su autenticidad, y porque «no se puede querer lo que no se conoce» y que «no se defiende lo que no se ama». Para honrar y venerar a la Virgen del Carmen de Garabandal, como así se presentó a las niñas, y también homenajear a aquellos sencillos habitantes que acogieron con generosa y sencilla hospitalidad a tanta gente en aquellos intensos momentos, se ha convocado el Primer Congreso Garabandalista. Y como es de justicia, por ser el lugar elegido por la Virgen, la única protagonista, será en Garabandal y del jueves al sábado de esta próxima semana. Todos los interesados están invitados a participar en ese Encuentro.