Los progresistas bloquean el CGPJ

Ha sucedido lo que era previsible. El Gobierno quiere controlar el CGPJ imponiendo una presidenta impulsada por Conde-Pumpido que establezca un 11 a 10 a su favor. No se quiere una persona de consenso que sea capaz de tejer acuerdos y romper el lamentable esquema de progresistas y conservadores. Es verdad que tanto Pilar Teso como Pablo Lucas son magistrados de gran prestigio y que ambos han sido considerados tradicionalmente como progresistas. La diferencia radica en que el segundo no sería controlado por la izquierda política y mediática, ya que ha dado sobradas pruebas de su independencia. No le conozco, aunque admiré y conocí al maestro Pablo Lucas Verdú, uno de los grandes constitucionalistas del siglo XX y una persona de extraordinaria calidad humana. Su hijo ha seguido con brillantez los pasos de su padre y he tenido la oportunidad de leer su interesante producción académica. No hay duda de que sería un magnífico presidente del CGPJ, no está adscrito al bloque conservador y buscaría los consensos que tanto necesita este órgano constitucional. No hay riesgo de que se repita la bochornosa situación que vive el Tribunal Constitucional.

La izquierda política y mediática prefiere a Pilar Teso, cuyos méritos son incuestionables, pero le perjudica el fervor que provoca en La Moncloa y en el poderoso Conde-Pumpido. Es lógico que provoque inquietud entre jueces, fiscales y abogados. Una vez más está en grave riesgo la separación de poderes. No me gusta que se utilice como mérito su condición de mujer para descalificar al resto de candidatos. Por cierto, en la terna presentada había otras mujeres, pero el Gobierno solo quiere a Teso. Hay que partir de la base de que la actual composición del CGPJ no es una graciosa concesión de Sánchez y que sus integrantes han llegado allí por sus méritos. Es sorprendente que los diez vocales progresistas no actúen con la independencia que sería exigible en los cargos que ocupan. Han de abandonar el cortoplacismo y buscar una salida consensuada que garantice la independencia del Poder Judicial. No tienen ninguna razón objetiva que explique por qué vetan a Lucas, salvo lo que esgrimen debido a su sexo. Es una discriminación injusta y ofrecen un espectáculo lamentable a la sociedad siguiendo las instrucciones de La Moncloa con el aplauso de la izquierda política y mediática.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).