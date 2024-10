Respeto a la Constitución española

El PSOE ha presentado una proposición de Ley Orgánica por la que modifica la Ley Orgánica 1/2002 , reguladora del derecho de asociación.

No se enrede el lector en buscar las razones de esta modificación . Se las digo yo: ilegalizar, extinguir o disolver la Fundación Nacional Francisco Franco. No tiene otro objetivo que este. O dicho de otra forma más sencilla: borrar del mapa todo relato que se oponga a la verdad, sí , la verdad histórica, por más que les pese, de una época de la historia de España.

Entiendo que la figura del Generalísimo no resulte simpática ni agradable al socialismo marxista, nacionalistas y comunistas que perdieron la guerra civil, en gran medida por ellos provocada, pero de ahí a pretender que no se puedan ni leer ni estudiar las realizaciones de la etapa histórica que protagonizó, media un trecho inasumible en un Estado que se denomina democrático.

Se hace necesario reiterar que la Ley de Memoria Democrática, base y origen de la proposición de ley presentada ahora, impone la historia por ley, es sencillamente una ley totalitaria, y por cierto está recurrida su inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, recursos que seguramente están escondidos y arrumbados en un cajón .

Son muchas las razones y argumentos que podría esgrimir en contra de esta proposición de ley. No me extenderé en esto. Tiempo habrá para ello cuando la confrontemos en los tribunales, si es que en España pervive el estado de derecho, algo que yo personalmente pienso que con este gobierno está en riesgo extremo.

No, mi argumento va por otra vía más sencilla y comprensible para el lector medio.

No soy jurista, y aún menos experto en derecho constitucional, pero sé leer e interpretar. Así leo que la Constitución establece en su capitulo segundo, en diferentes artículos, que se garantiza la libertad ideológica y los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio. Y también el derecho de asociación .

A ver , seamos racionales, a santo de qué entonces este gobierno pretende privarnos a mí y a la Fundación que presido de esos derechos fundamentales que la Constitución establece.

¿Por qué? ¿Porque pienso distinto que ellos sobre la figura de Francisco Franco? Lo siento pero me parece que la Constitución me ampara y protege, les guste o no.

El lector debe saber que hay otras Fundaciones que difunden el pensamiento histórico de Largo Caballero o Juan Negrín, entre otras. Vale, admito, aunque no me gustan, que son la expresión del pluralismo social y político que es un valor superior de nuestro ordenamiento constitucional. Sí, no me gustan pero lo admito. Espero, es una quimera, que alguien explique al Tribunal Constitucional la diferencia entre cualquiera de ellas y la Fundación Francisco Franco.

Y cito al Tribunal Constitucional toda vez que esta proposición de ley que presenta el PSOE, o sea, el Gobierno, es a todas luces inconstitucional porque merma flagrantemente mis derechos fundamentales.

Consecuentemente, exijo a aquellos partidos que creen en la Constitución, especialmente al PP , que una vez sea aprobada, que lo será merced al rodillo «frankestein», que inmediatamente recurran la inconstitucionalidad de esta proposición de ley sectaria y desde luego totalitaria.

¿Lo harán o se limitarán al juego partitocrático, en el que están embebidos, anteponiendo siempre su interés de partido al del interés nacional? Al fin y al cabo qué importa una Fundación pequeña sin apenas influencia en la sociedad. No obstante, igual lo hacen, quién sabe, igual alguien se da cuenta de que lo que realmente está en juego no es la Fundación, sino la libertad, en definitiva el respeto a la Constitución española.