La riqueza de papel y el que avisa no es traidor

Terry Pratchett (1948-2015), ennoblecido por la reina Isabel II, es uno de los escritores británicos con más ejemplares vendidos –85 millones–, apenas por detrás de J. K. Rowling y su Harry Potter. La mayor parte de sus obras forman la serie Mundodisco, una saga hilarante de ciencia ficción que parodia la realidad, en la que hace decir a uno de sus personajes, Tiffany Aching, que «el mundo está lleno de presagios y hay que escoger los que más te gustan». Es lo que parece hacer Pedro Sánchez en su peregrinación, para algunos a la desesperada, por radios y televisiones, en donde se presenta como «víctima» de «la mentira y la maldad» de una teoría conspiratoria contra él. El inquilino de La Moncloa solo parece preocupado por el poder y obvia casi todo lo demás. También sus adversarios están concentrados –peleas bibloquistas al margen– en derrotarlo, sin prestar mucha atención al resto del entorno.

McKinsey es una consultora que «dirige el mundo», afirman Walt Bogdanich y Michael Forsythe en su libro crítico –hay que leerlo– (Península) sobre la empresa. La misma compañía acaba de publicar un informe que alerta sobre la llamada «riqueza de papel», es decir, los 160 billones de dólares –papel– creados en los dos últimos decenios y que han originado que cada dólar invertido genere 1,90 dólares de deuda. Una riqueza que puede acabar mal. Por su parte, la agencia Moody’s advierte sobre los 1,4 billones de dólares en préstamos no bancarios al albur de los tipos de interés, que podrían provocar impagos y desatar una crisis en esa «banca en la sombra», que afectaría a la más institucional.

La «vice» Calviño presume de que la economía española es la que más crece de la eurozona. Feijóo pone sordina y habla de menos impuestos, pero ahora está en otros asuntos. Al mismo tiempo, la economía de la Unión Europea se ha «desacelerado bruscamente», según una encuesta empresarial de Reuters que publica Financial Times. Si se confirma, llegará a España. El Banco Central Europeo (BCE) celebra en Sintra su Foro de Bancos Centrales. Allí todos coinciden en los riesgos de crisis y en que la inflación no está derrotada, algo que aleja cualquier bajada de tipos de interés y augura más alzas. El ahorro de la pandemia se evapora con la inflación, insiste el BCE. La falsa riqueza de papel peligra. El que avisa no es traidor. Todo parece muy alejado de Sánchez, Feijóo, Díaz y Abascal y de la campaña electoral, pero es la realidad, con todos sus presagios –que cada uno elija el que prefiera– y no la ciencia ficción de Pratchett.