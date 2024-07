Sánchez gana el relato

Pedro Sánchez ha pactado con los herederos del terrorismo etarra; con los cuatro partidos separatistas; dos de derechas, PNV y Junts, y dos de izquierdas, ERC y Bildu; y con la izquierda radical de Sumar, IU y PC de extrema izquierda, entre las agrupaciones que lo forman. Alberto Núñez Feijóo ha llegado a acuerdos menores con Vox, un partido de derecha radical, que acepta la Constitución y rechaza la violencia.

Ante buena parte de la opinión pública, sin embargo, Sánchez el progresista, se ha permitido celebrar sonriendo la escisión entre el PP y Vox. Habrá que reconocer que el líder socialista ha ganado el relato. La política es una larga paciencia, un largo, largo, saber negociar. Pedro Sánchez, acosado por procedimientos judiciales, se enfrenta con unos meses críticos para el sanchismo.

El despropósito de Vox al quebrar su alianza con el PP no se entiende salvo que exista alguna enmascarada explicación que nadie ha revelado. El centro derecha dispone hoy en el Congreso de los Diputados de mayoría absoluta, 184 escaños, pero sin los doce de Junts y el PNV, es decir, sin las derechas vasca y catalana, Feijóo no ha podido sentarse en la silla curul del palacio de la Moncloa. En todo caso, está claro que, atendiendo a las encuestas más serias, el presidente del PP no podrá alcanzar la poltrona monclovita, en la situación actual, sin acuerdo con Vox. Y su primera obligación consiste en negociar hasta la extenuación para restablecer dignamente la relación con Abascal y, en la medida de lo posible, con el centro derecha catalán y vasco.

Feijóo ha cometido algunos errores desde que accedió a la presidencia del PP nacional, pero ha mejorado en muy varios aspectos. Es hombre inteligente y moderado, buen dialéctico parlamentario, excelente gestor sin duda. Ha demostrado una extraordinaria capacidad de trabajo. Está siempre en el sitio en el que debe estar y son muchos los que confían en que terminará arreglando la escisión que Abascal ha provocado. No resultará fácil, pero en Génova se espera que Feijóo supere los escollos. Al Partido Popular no le queda otro camino viable que reconocer la situación y actuar en consecuencia.

Luis María Anson,de la Real Academia Española.