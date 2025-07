Sánchez en modo supervivencia: cuponazo catalán

El Gobierno socialista comunista quiere entregar un sistema similar al concierto económico y el cupo vasco a Cataluña para complacer a los independentistas. Es cierto que utiliza el término «financiación singular» para impulsar una nueva mutación constitucional que será avalada por Conde-Pumpido y sus mariachis. Sánchez necesita sobrevivir a cualquier precio y tenemos a España en almoneda. A Puigdemont le concedió una amnistía y a Junqueras un cuponazo, aunque el más beneficiado en este caso será Illa. La entrega de un sistema privilegiado que perjudicará al resto de comunidades del régimen común, es decir, excepto el País Vasco y Navarra; es un nuevo despropósito porque se hará buscando la confrontación. Es lo mismo que sucedió con la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña que el Tribunal Constitucional declaró parcialmente inconstitucional. En aquella ocasión, la operación buscaba perjudicar a CiU, algo que han olvidado los dirigentes de Junts, y aislar al PP. Una de las mentiras comúnmente repetidas es que el PSOE es institucional, cuando en realidad depende de si le conviene o no para sus intereses partidistas. Es algo que sufrió UCD y, posteriormente, el PP. Hay que reconocer que nunca se había llegado al extremo actual. La financiación autonómica es una de las materias más importantes en un Estado compuesto que debe ser negociada tanto con la oposición como con las comunidades autónomas afectadas. La mala fe de Sánchez es perfectamente contrastable por su unilateralidad. Es, además, una cesión que no responde a sus anteriores convicciones, aunque sabemos que es voluble como una veleta, sino a sus necesidades personales, así como a las de los dirigentes socialistas que no quieren abandonar el pesebre y apuntarse al paro. Por ello, es bastante probable que consiga aprobar esta nueva mutación constitucional y Conde-Pumpido y sus mariachis prestarán un nuevo servicio a la causa sanchista rompiendo la doctrina constitucional para conceder privilegios a Cataluña a costa del resto de territorios. No hay que esperar que ningún diputado socialista vote en contra y aceptarán que su comunidad se vea perjudicada con esta ruptura de la solidaridad y la cohesión. Sánchez se tendría que haber sentado con Feijóo para pactar las bases de la negociación, como hicieron los anteriores presidentes del Gobierno en esta materia, y luego convocar a las comunidades afectadas para negociar un nuevo sistema.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)